https://ria.ru/20240929/israel-1975379274.html

Нетаньяху объявил о присоединении оппозиционного политика к правительству

Нетаньяху объявил о присоединении оппозиционного политика к правительству - РИА Новости, 29.09.2024

Нетаньяху объявил о присоединении оппозиционного политика к правительству

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье объявил о вхождении в правительство оппозиционного политика и лидера партии "Новая надежда" Гидеона Саара,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T20:46

2024-09-29T20:46

2024-09-29T20:46

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье объявил о вхождении в правительство оппозиционного политика и лидера партии "Новая надежда" Гидеона Саара, который также войдет в военно-политический кабинет, принимающий ключевые решения о ходе войны. Саар был в числе политиков, которые вошли в правительство национального единства, созданное после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начавшейся чуть позднее войны в секторе Газа. В марте, будучи министром без портфеля в этом правительстве, Саар объявил о выходе из него, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимал ключевые для страны решения в условиях военного времени. "Я высоко ценю решение Гидеона Саара, который принял мое предложение и решил вернуться в правительство. Этот шаг способствует единству внутри нас и единству против наших врагов... Не секрет, что у нас и раньше были разногласия, но после 7 октября мы оба оставили позади весь осадок прошлого. Так было, когда Гидеон Саар присоединился к правительству в октябре, и то же самое будет сейчас, когда Гидеон вернется в правительство и военно-политический кабинет", - сказал Нетаньяху на совместной с Сааром пресс-конференции. Саар в свою очередь заявил, что Израиль переживает решающие дни войны. Он отметил, что возвращается в правительство, когда Израиль поменял подход к ведению войны и продемонстрировал поразительную решимость. "В настоящее время важно укреплять Израиль, его правительство, его единство и сплоченность. Поэтому я согласился на просьбу премьер-министра Нетаньяху присоединиться к правительству и внести свой вклад в его работу в центрах принятия решений, используя свой опыт и способности. Это патриотический и правильный поступок сейчас", - подчеркнул Саар. Политик уточнил, что присоединяется к правительству без коалиционного соглашения. Несколько недель назад израильские СМИ сообщали, что Саар должен присоединиться к правительству в качестве нового министра обороны, однако позднее появились сообщения, что политик якобы отказался от этого поста. Сейчас Саар присоединился к правительству в качестве министра без портфеля.

https://ria.ru/20240925/britaniya-1974580273.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас