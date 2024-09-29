https://ria.ru/20240929/gvineya-bisau-1975310856.html

Глава МИД Гвинеи-Бисау оценил отношения с Россией

Глава МИД Гвинеи-Бисау оценил отношения с Россией - РИА Новости, 29.09.2024

Глава МИД Гвинеи-Бисау оценил отношения с Россией

Отношения России и Гвинеи-Бисау хорошие, но можно сделать больше в экономике, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T07:06

2024-09-29T07:06

2024-09-29T07:06

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ООН, 29 сен - РИА Новости. Отношения России и Гвинеи-Бисау хорошие, но можно сделать больше в экономике, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра. "Я могу сказать, что наши отношения с Россией очень хорошие. Они начались до нашей независимости, с 1960-х годов Россия всегда была большим другом Гвинея-Бисау. Сейчас мы пытаемся сделать это сотрудничество еще сильнее", - сказал Перейра на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Гвинея-Бисау ожидает инвестиций, есть предложение от "Русала", многие компании из РФ занимаются рыбной ловлей - "эти отношения очень специальные". "Также у нас есть военное сотрудничество, основная часть нашего оборудования из России, его необходимо обслуживать", - сказал высокопоставленный дипломат. В экономике, по его словам, сотрудничество можно расширить. "В будущем, я надеюсь, у нас будет более широкие торговые отношения с Россией", - сказал Перейра.

https://ria.ru/20240929/gvineya-bisau-1975306383.html

https://ria.ru/20240929/gvineya-bisau-1975308865.html

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россия, гвинея-бисау, генеральная ассамблея оон, оон, русал, в мире