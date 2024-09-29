https://ria.ru/20240929/gvineya-bisau-1975310856.html
Глава МИД Гвинеи-Бисау оценил отношения с Россией
Глава МИД Гвинеи-Бисау оценил отношения с Россией - РИА Новости, 29.09.2024
Глава МИД Гвинеи-Бисау оценил отношения с Россией
Отношения России и Гвинеи-Бисау хорошие, но можно сделать больше в экономике, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T07:06
2024-09-29T07:06
2024-09-29T07:06
россия
гвинея-бисау
генеральная ассамблея оон
оон
русал
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1945007522_0:222:3094:1962_1920x0_80_0_0_e7a4b5e4853ac1d3471590f3a9b68bc3.jpg
ООН, 29 сен - РИА Новости. Отношения России и Гвинеи-Бисау хорошие, но можно сделать больше в экономике, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра. "Я могу сказать, что наши отношения с Россией очень хорошие. Они начались до нашей независимости, с 1960-х годов Россия всегда была большим другом Гвинея-Бисау. Сейчас мы пытаемся сделать это сотрудничество еще сильнее", - сказал Перейра на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Гвинея-Бисау ожидает инвестиций, есть предложение от "Русала", многие компании из РФ занимаются рыбной ловлей - "эти отношения очень специальные". "Также у нас есть военное сотрудничество, основная часть нашего оборудования из России, его необходимо обслуживать", - сказал высокопоставленный дипломат. В экономике, по его словам, сотрудничество можно расширить. "В будущем, я надеюсь, у нас будет более широкие торговые отношения с Россией", - сказал Перейра.
https://ria.ru/20240929/gvineya-bisau-1975306383.html
https://ria.ru/20240929/gvineya-bisau-1975308865.html
россия
гвинея-бисау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1945007522_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_1980148f639199ac344179fc7fdc47dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гвинея-бисау, генеральная ассамблея оон, оон, русал, в мире
Россия, Гвинея-Бисау, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Русал, В мире
Глава МИД Гвинеи-Бисау оценил отношения с Россией
Перейра: отношения с Россией хорошие, но можно сделать больше в экономике