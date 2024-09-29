https://ria.ru/20240929/gvineya-bisau-1975306383.html
Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани
Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 29.09.2024
Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани
Гвинея-Бисау получила приглашение на саммит БРИКС в Казани, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:06
2024-09-29T05:06
2024-09-29T09:53
в мире
россия
гвинея-бисау
казань
брикс
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1569155b3905d180e2914d8e5af911f0.jpg
ООН, 29 сен — РИА Новости. Гвинея-Бисау получила приглашение на саммит БРИКС в Казани, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра. По его словам, уровень участия пока не определен. "Я не знаю, не могу сказать сейчас, на каком уровне, но мы будем присутствовать", — сказал министр. Он также выразил надежду на то, что через БРИКС его страна сможет получить лучший доступ к финансовым системам и экономикам других стран. По мнению Перейры, сотрудничество с организацией может стать для африканского государства оптимальным путем к решению экономических проблем.Кроме того, Гвинея-Бисау надеется на расширение экономического сотрудничества с Россией, а также проявляет интерес к взаимным расчетам в национальных валютах, подчеркнул министр."Я могу сказать, что наши отношения с Россией очень хорошие. Они начались до нашей независимости, с 1960-х годов Россия всегда была большим другом Гвинеи-Бисау. Сейчас мы пытаемся сделать это сотрудничество еще сильнее", — заключил он.С 1 января Россия председательствует в БРИКС. Ее председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Ключевым мероприятием этого года станет XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. А в целом Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах.
https://ria.ru/20240928/briks-1975213187.html
https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html
https://ria.ru/20240925/nato-1974493964.html
россия
гвинея-бисау
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dbbcd6eeba50fd703b3368b88003f796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гвинея-бисау, казань, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Гвинея-Бисау, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС
Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани
Глава МИД Перейра: Гвинея-Бисау будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани
ООН, 29 сен — РИА Новости. Гвинея-Бисау получила приглашение на саммит БРИКС в Казани, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра.
По его словам, уровень участия пока не определен.
"Я не знаю, не могу сказать сейчас, на каком уровне, но мы будем присутствовать", — сказал министр.
Он также выразил надежду на то, что через БРИКС его страна сможет получить лучший доступ к финансовым системам и экономикам других стран. По мнению Перейры, сотрудничество с организацией может стать для африканского государства оптимальным путем к решению экономических проблем.
Кроме того, Гвинея-Бисау надеется на расширение экономического сотрудничества с Россией
, а также проявляет интерес к взаимным расчетам в национальных валютах, подчеркнул министр.
"Я могу сказать, что наши отношения с Россией очень хорошие. Они начались до нашей независимости, с 1960-х годов Россия всегда была большим другом Гвинеи-Бисау. Сейчас мы пытаемся сделать это сотрудничество еще сильнее", — заключил он.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Первоначально в него входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а с начала этого года к организации присоединились Египет, Эфиопия ,Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
С 1 января Россия
председательствует в БРИКС. Ее председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Ключевым мероприятием этого года станет XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. А в целом Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах.