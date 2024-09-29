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Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани

Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 29.09.2024

Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани

Гвинея-Бисау получила приглашение на саммит БРИКС в Казани, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T05:06

2024-09-29T05:06

2024-09-29T09:53

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ООН, 29 сен — РИА Новости. Гвинея-Бисау получила приглашение на саммит БРИКС в Казани, заявил РИА Новости глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра. По его словам, уровень участия пока не определен. "Я не знаю, не могу сказать сейчас, на каком уровне, но мы будем присутствовать", — сказал министр. Он также выразил надежду на то, что через БРИКС его страна сможет получить лучший доступ к финансовым системам и экономикам других стран. По мнению Перейры, сотрудничество с организацией может стать для африканского государства оптимальным путем к решению экономических проблем.Кроме того, Гвинея-Бисау надеется на расширение экономического сотрудничества с Россией, а также проявляет интерес к взаимным расчетам в национальных валютах, подчеркнул министр."Я могу сказать, что наши отношения с Россией очень хорошие. Они начались до нашей независимости, с 1960-х годов Россия всегда была большим другом Гвинеи-Бисау. Сейчас мы пытаемся сделать это сотрудничество еще сильнее", — заключил он.С 1 января Россия председательствует в БРИКС. Ее председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Ключевым мероприятием этого года станет XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. А в целом Россия организует более 250 мероприятий в 11 регионах.

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