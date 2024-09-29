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Визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году - РИА Новости, 29.09.2024
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03:10 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/gvineya-bisau-1975301101.html
Визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году
Визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году - РИА Новости, 29.09.2024
Визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году
Визит главы Гвинеи-Бисау в РФ может состояться в этом году, заявил РИА Новости глава МИД западно-африканской страны Карлос Перейра. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T03:10
2024-09-29T03:10
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ООН, 29 сен - РИА Новости. Визит главы Гвинеи-Бисау в РФ может состояться в этом году, заявил РИА Новости глава МИД западно-африканской страны Карлос Перейра. "Мы приглашены для госвизита, договоренности о дате еще нет, но мы пытаемся ее достичь", - сказал Перейра на полях Генассамблеи ООН. По его словам, визит может состояться в этом году. Глава африканской страны был в РФ в мае на Параде Победы, Перейра назвал ту поездку очень важной. "Результаты были позитивны на политическом уровне, но мы надеемся, что на экономическом уровне в ближайшем будущем также будет влияние", - сказал глава МИД.
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в мире, россия, гвинея-бисау, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Гвинея-Бисау, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году

Перейра: визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи. Архивное фото
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ООН, 29 сен - РИА Новости. Визит главы Гвинеи-Бисау в РФ может состояться в этом году, заявил РИА Новости глава МИД западно-африканской страны Карлос Перейра.
"Мы приглашены для госвизита, договоренности о дате еще нет, но мы пытаемся ее достичь", - сказал Перейра на полях Генассамблеи ООН.
По его словам, визит может состояться в этом году. Глава африканской страны был в РФ в мае на Параде Победы, Перейра назвал ту поездку очень важной.
"Результаты были позитивны на политическом уровне, но мы надеемся, что на экономическом уровне в ближайшем будущем также будет влияние", - сказал глава МИД.
Россия и Гвинея-Бисау возрождают стратегическое партнерство - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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