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Визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году

Визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году - РИА Новости, 29.09.2024

Визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году

Визит главы Гвинеи-Бисау в РФ может состояться в этом году, заявил РИА Новости глава МИД западно-африканской страны Карлос Перейра. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:10

2024-09-29T03:10

2024-09-29T03:10

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ООН, 29 сен - РИА Новости. Визит главы Гвинеи-Бисау в РФ может состояться в этом году, заявил РИА Новости глава МИД западно-африканской страны Карлос Перейра. "Мы приглашены для госвизита, договоренности о дате еще нет, но мы пытаемся ее достичь", - сказал Перейра на полях Генассамблеи ООН. По его словам, визит может состояться в этом году. Глава африканской страны был в РФ в мае на Параде Победы, Перейра назвал ту поездку очень важной. "Результаты были позитивны на политическом уровне, но мы надеемся, что на экономическом уровне в ближайшем будущем также будет влияние", - сказал глава МИД.

https://radiosputnik.ru/20240511/1945251510.html

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