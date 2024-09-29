https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html

Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром

Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром - РИА Новости, 29.09.2024

Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром

Грузовой автомобиль, пострадавший в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании "Магнит", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:11

2024-09-29T23:11

2024-09-29T23:11

происшествия

краснодар

краснодарский край

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

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КРАСНОДАР, 29 сен – РИА Новости. Грузовой автомобиль, пострадавший в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании "Магнит", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба "Виктор", возвращавшиеся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. "Грузовой автомобиль принадлежал компании "Магнит", - сообщил собеседник агентства. В свою очередь прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту ДТП, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Официальных сообщений о том, что в ДТП мог участвовать автомобиль компании "Магнит" пока не поступало.

https://ria.ru/20240929/avariya-1975384830.html

краснодар

краснодарский край

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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T23:11 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, краснодарский край, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани