https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром - РИА Новости, 29.09.2024
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром
Грузовой автомобиль, пострадавший в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании "Магнит", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:11
2024-09-29T23:11
2024-09-29T23:11
происшествия
краснодар
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
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КРАСНОДАР, 29 сен – РИА Новости. Грузовой автомобиль, пострадавший в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании "Магнит", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба "Виктор", возвращавшиеся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. "Грузовой автомобиль принадлежал компании "Магнит", - сообщил собеседник агентства. В свою очередь прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту ДТП, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Официальных сообщений о том, что в ДТП мог участвовать автомобиль компании "Магнит" пока не поступало.
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T23:11
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происшествия, краснодар, краснодарский край, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром
Пострадавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал компании "Магнит"