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Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром - РИА Новости, 29.09.2024
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23:11 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром - РИА Новости, 29.09.2024
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром
Грузовой автомобиль, пострадавший в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании "Магнит", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:11
2024-09-29T23:11
происшествия
краснодар
краснодарский край
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
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КРАСНОДАР, 29 сен – РИА Новости. Грузовой автомобиль, пострадавший в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании "Магнит", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба "Виктор", возвращавшиеся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. "Грузовой автомобиль принадлежал компании "Магнит", - сообщил собеседник агентства. В свою очередь прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту ДТП, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Официальных сообщений о том, что в ДТП мог участвовать автомобиль компании "Магнит" пока не поступало.
https://ria.ru/20240929/avariya-1975384830.html
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
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происшествия, краснодар, краснодарский край, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром

Пострадавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал компании "Магнит"

© МЧС России/TelegramМесто ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© МЧС России/Telegram
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
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КРАСНОДАР, 29 сен – РИА Новости. Грузовой автомобиль, пострадавший в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании "Магнит", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба "Виктор", возвращавшиеся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре.
"Грузовой автомобиль принадлежал компании "Магнит", - сообщил собеседник агентства.
В свою очередь прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту ДТП, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Официальных сообщений о том, что в ДТП мог участвовать автомобиль компании "Магнит" пока не поступало.
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Источник рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Краснодаром
Вчера, 21:55
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайСтавропольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
 
 
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