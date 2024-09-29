https://ria.ru/20240929/gruzija-1975389375.html

В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 29.09.2024

В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

Руководство Грузии положительно оценивает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы содействовать налаживанию отношений с Абхазией и Южной... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:30

2024-09-29T23:30

2024-09-29T23:47

в мире

южная осетия

грузия

россия

каха каладзе (мэр тбилиси)

сергей лавров

бидзина иванишвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости. Руководство Грузии положительно оценивает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы содействовать налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его", — сказал он.Накануне Лавров заявил о готовности Москвы помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны проявят заинтересованность, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении.В середине сентября основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что в случае победы политсилы на парламентских выборов, запланированных на 26 октября, всех виновных в организации военных действий в 2008 году привлекут к ответственности. Кроме того, Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за конфликт, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение", добавил он.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это решение отражает нынешние реалии и не подлежит пересмотру. Тбилиси по-прежнему не признает эти два региона и считает их своими.

https://ria.ru/20240813/gruziya-1965871562.html

https://ria.ru/20240724/sssr-1961608382.html

южная осетия

грузия

россия

абхазия

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в мире, южная осетия, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), сергей лавров, бидзина иванишвили, единое национальное движение, абхазия