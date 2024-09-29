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В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 29.09.2024
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23:30 29.09.2024 (обновлено: 23:47 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/gruzija-1975389375.html
В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 29.09.2024
В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
Руководство Грузии положительно оценивает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы содействовать налаживанию отношений с Абхазией и Южной... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:30
2024-09-29T23:47
в мире
южная осетия
грузия
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
сергей лавров
бидзина иванишвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости. Руководство Грузии положительно оценивает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы содействовать налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его", — сказал он.Накануне Лавров заявил о готовности Москвы помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны проявят заинтересованность, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении.В середине сентября основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что в случае победы политсилы на парламентских выборов, запланированных на 26 октября, всех виновных в организации военных действий в 2008 году привлекут к ответственности. Кроме того, Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за конфликт, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение", добавил он.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это решение отражает нынешние реалии и не подлежит пересмотру. Тбилиси по-прежнему не признает эти два региона и считает их своими.
https://ria.ru/20240813/gruziya-1965871562.html
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в мире, южная осетия, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), сергей лавров, бидзина иванишвили, единое национальное движение, абхазия
В мире, Южная Осетия, Грузия, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Сергей Лавров, Бидзина Иванишвили, Единое национальное движение, Абхазия
В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

Каладзе: Грузия положительно оценивает слова Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на город Тбилиси
Вид на город Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ТБИЛИСИ, 29 сен — РИА Новости. Руководство Грузии положительно оценивает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы содействовать налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его", — сказал он.
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Накануне Лавров заявил о готовности Москвы помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если сами страны проявят заинтересованность, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении.
В середине сентября основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что в случае победы политсилы на парламентских выборов, запланированных на 26 октября, всех виновных в организации военных действий в 2008 году привлекут к ответственности. Кроме того, Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за конфликт, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение", добавил он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это решение отражает нынешние реалии и не подлежит пересмотру. Тбилиси по-прежнему не признает эти два региона и считает их своими.
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В миреЮжная ОсетияГрузияРоссияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Сергей ЛавровБидзина ИванишвилиЕдиное национальное движениеАбхазия
 
 
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