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"Боятся конкуренции": CША хотят лишить Москву критически важного сырья - РИА Новости, 29.09.2024
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08:00 29.09.2024 (обновлено: 08:01 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/geliy-1975156638.html
"Боятся конкуренции": CША хотят лишить Москву критически важного сырья
"Боятся конкуренции": CША хотят лишить Москву критически важного сырья - РИА Новости, 29.09.2024
"Боятся конкуренции": CША хотят лишить Москву критически важного сырья
В конгрессе призвали ввести санкции против российского гелия. Цель — помешать Москве войти в тройку лидеров. Страна активно наращивает производство... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:00
2024-09-29T08:01
экономика
россия
сша
москва
джо байден
энтони блинкен
гелий
амурский гпз
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Елена Савельева. В конгрессе призвали ввести санкции против российского гелия. Цель — помешать Москве войти в тройку лидеров. Страна активно наращивает производство стратегического ресурса, важного для высокотехнологичных отраслей, и, по всем прогнозам, уже к 2030-му может занять половину мирового рынка."Нужно ограничить"Письмо об очередных санкциях подписали сенаторы-демократы от штата Пенсильвания Роберт Кейси и Джон Феттерман, а также несколько членов палаты представителей. Адресаты — госсекретарь Энтони Блинкен, министры финансов и торговли Джанет Йеллен и Джина Раймондо.&quot;За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати, — цитирует Politico это послание. — Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся&quot;.По данным Геологической службы США (USGS), гелия в 2023-м добыли 170 миллионов кубометров, на восемь процентов больше, чем в 2022-м. Крупнейший поставщик — США (46%, 79 миллионов кубов). На втором и третьем месте Катар и Алжир — 66 и десять миллионов соответственно.Показатель России — четвертый, восемь миллионов. Но темпы развития рекордные.В прошлом году более 80% прироста на мировом рынке обеспечили Россия и Катар — в сумме на десять миллионов кубов.Огромный потенциалВ России огромные запасы гелия. По прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, к 2030-му добыча может достичь 75 миллионов кубометров. Это совершенно реально.Сейчас два ведущих предприятия — Оренбургский гелиевый и Амурский газоперерабатывающий заводы.В 2022-м "Газпром" увеличил соответствующие мощности в восемь раз. Запустили и полностью вывели на проектный режим две установки из трех на Амурском ГПЗ — одном из крупнейших инфраструктурных проектов компании на Дальнем Востоке. При этом у ГПЗ налажена вся производственно-сбытовая цепочка: добыча, переработка, сжижение, транспортировка на внутренний и внешний рынки.В 2022-м Иркутская нефтяная компания (ИНК) запустила в опытном режиме гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Это предприятие способно выйти на семь с половиной миллионов кубов в год. Его географическое положение удобно для поставок как в европейскую часть страны, так и на Дальний Восток.Агрессивная политика Запада в отношении нефтегазового сектора лишь придает дополнительный импульс производству и экспорту. СПГ-заводы находятся под санкциями, и часть их технологических линий, вероятно, переоборудуют под сырье второго порядка, в частности гелия, указывает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе."Наша ресурсная база позволяет удерживать лидирующие позиции. А собственные эффективные технологии — развивать отрасль автономно от зарубежных ноу-хау и оборудования", — подчеркивает аналитик.Инструмент влиянияАмбициозные планы Москвы, разумеется, беспокоят нынешнего лидера рынка. В ЕС уже ввели санкции, опасаясь, что гелий станет новым инструментом геополитического влияния России аналогично нефти и газу. Для Вашингтона же это и вопрос обостряющейся конкуренции.США всегда были крупнейшим производителем гелия, однако сейчас больше зависят от импорта, а Россия, развивая проекты вроде Амурского ГПЗ, стремительно наращивает мощности, отмечает Виталий Кривцов, гендиректор АНО &quot;Центр реализации национальных проектов&quot;.В 1990-е спрос на гелий снизился, но затем стал быстро расти — из-за бурного прогресса технологий. Этот газ нужен для изготовления ЖК-дисплеев, оптоволокна, сверхпроводников, медицинского оборудования. А также — в атомной и космической промышленности, медицине, производстве деталей для телефонов, планшетов.&quot;Перспективы весьма обширные. Поэтому для Вашингтона важно ограничить наш потенциал на этом рынке&quot;, — говорит Иван Андриевский, первый вице-президент &quot;Российского союза инженеров&quot;.Хорошие перспективыВ сентябре на совещании с правительством Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопрос о создании межгосударственных сырьевых альянсов. Политолог и экономический аналитик Александр Мищенков уверен: в партнерстве со странами БРИКС Россия может стать основным поставщиком гелия для растущих рынков Китая и Индии.Заняв домининирующие позиции, Россия укрепит экономические связи с АТР и КНР — регионами с высоким промышленным потенциалом, где сосредоточены основные производители электроники в мире. При этом санкции Запада не окажут заметного воздействия на отрасль, уточняет Марышев.По прогнозу аналитической компании IDTechEx, мировой спрос на гелий к 2035-му увеличится почти вдвое — до 322 миллионов кубометров. Прежде всего из-за развития электроники. Как подчеркивается в докладе IDTechEx, предложение на мировом рынке продолжит расти за счет главным образом России и Катара.
https://ria.ru/20240924/toplivo-1974297097.html
https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html
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экономика, россия, сша, москва, джо байден, энтони блинкен, гелий, амурский гпз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Москва, Джо Байден, Энтони Блинкен, гелий, Амурский ГПЗ, Санкции в отношении России
"Боятся конкуренции": CША хотят лишить Москву критически важного сырья

США хотят ввести санкции против российского гелия

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкРабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Елена Савельева. В конгрессе призвали ввести санкции против российского гелия. Цель — помешать Москве войти в тройку лидеров. Страна активно наращивает производство стратегического ресурса, важного для высокотехнологичных отраслей, и, по всем прогнозам, уже к 2030-му может занять половину мирового рынка.

"Нужно ограничить"

Письмо об очередных санкциях подписали сенаторы-демократы от штата Пенсильвания Роберт Кейси и Джон Феттерман, а также несколько членов палаты представителей. Адресаты — госсекретарь Энтони Блинкен, министры финансов и торговли Джанет Йеллен и Джина Раймондо.
«

"За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати, — цитирует Politico это послание. — Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся".

По данным Геологической службы США (USGS), гелия в 2023-м добыли 170 миллионов кубометров, на восемь процентов больше, чем в 2022-м. Крупнейший поставщик — США (46%, 79 миллионов кубов). На втором и третьем месте Катар и Алжир — 66 и десять миллионов соответственно.
Показатель России — четвертый, восемь миллионов. Но темпы развития рекордные.
«

В прошлом году более 80% прироста на мировом рынке обеспечили Россия и Катар — в сумме на десять миллионов кубов.

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Огромный потенциал

В России огромные запасы гелия. По прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, к 2030-му добыча может достичь 75 миллионов кубометров. Это совершенно реально.
Сейчас два ведущих предприятия — Оренбургский гелиевый и Амурский газоперерабатывающий заводы.
В 2022-м "Газпром" увеличил соответствующие мощности в восемь раз. Запустили и полностью вывели на проектный режим две установки из трех на Амурском ГПЗ — одном из крупнейших инфраструктурных проектов компании на Дальнем Востоке. При этом у ГПЗ налажена вся производственно-сбытовая цепочка: добыча, переработка, сжижение, транспортировка на внутренний и внешний рынки.
В 2022-м Иркутская нефтяная компания (ИНК) запустила в опытном режиме гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Это предприятие способно выйти на семь с половиной миллионов кубов в год. Его географическое положение удобно для поставок как в европейскую часть страны, так и на Дальний Восток.
«

Агрессивная политика Запада в отношении нефтегазового сектора лишь придает дополнительный импульс производству и экспорту. СПГ-заводы находятся под санкциями, и часть их технологических линий, вероятно, переоборудуют под сырье второго порядка, в частности гелия, указывает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.

"Наша ресурсная база позволяет удерживать лидирующие позиции. А собственные эффективные технологии — развивать отрасль автономно от зарубежных ноу-хау и оборудования", — подчеркивает аналитик.
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Инструмент влияния

Амбициозные планы Москвы, разумеется, беспокоят нынешнего лидера рынка. В ЕС уже ввели санкции, опасаясь, что гелий станет новым инструментом геополитического влияния России аналогично нефти и газу. Для Вашингтона же это и вопрос обостряющейся конкуренции.
«

США всегда были крупнейшим производителем гелия, однако сейчас больше зависят от импорта, а Россия, развивая проекты вроде Амурского ГПЗ, стремительно наращивает мощности, отмечает Виталий Кривцов, гендиректор АНО "Центр реализации национальных проектов".

В 1990-е спрос на гелий снизился, но затем стал быстро расти — из-за бурного прогресса технологий. Этот газ нужен для изготовления ЖК-дисплеев, оптоволокна, сверхпроводников, медицинского оборудования. А также — в атомной и космической промышленности, медицине, производстве деталей для телефонов, планшетов.
«

"Перспективы весьма обширные. Поэтому для Вашингтона важно ограничить наш потенциал на этом рынке", — говорит Иван Андриевский, первый вице-президент "Российского союза инженеров".

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Хорошие перспективы

В сентябре на совещании с правительством Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопрос о создании межгосударственных сырьевых альянсов. Политолог и экономический аналитик Александр Мищенков уверен: в партнерстве со странами БРИКС Россия может стать основным поставщиком гелия для растущих рынков Китая и Индии.
Заняв домининирующие позиции, Россия укрепит экономические связи с АТР и КНР — регионами с высоким промышленным потенциалом, где сосредоточены основные производители электроники в мире. При этом санкции Запада не окажут заметного воздействия на отрасль, уточняет Марышев.
По прогнозу аналитической компании IDTechEx, мировой спрос на гелий к 2035-му увеличится почти вдвое — до 322 миллионов кубометров. Прежде всего из-за развития электроники. Как подчеркивается в докладе IDTechEx, предложение на мировом рынке продолжит расти за счет главным образом России и Катара.
 
ЭкономикаРоссияСШАМоскваДжо БайденЭнтони БлинкенгелийАмурский ГПЗСанкции в отношении России
 
 
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