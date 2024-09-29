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WSJ написала о причинах неудач оборонных усилий ЕС - РИА Новости, 29.09.2024
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13:14 29.09.2024 (обновлено: 15:45 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/evrosoyuz-1975337547.html
WSJ написала о причинах неудач оборонных усилий ЕС
WSJ написала о причинах неудач оборонных усилий ЕС - РИА Новости, 29.09.2024
WSJ написала о причинах неудач оборонных усилий ЕС
Оборонные усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:14
2024-09-29T15:45
специальная военная операция на украине
дания
украина
метте фредериксен
евросоюз
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оборонные усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов, пишет газета Wall Street Journal. "Усилия по-прежнему увязают в бюрократии, узких местах, настороженном отношении общественности к производству оружия и отказе банков выдавать кредиты &lt;...&gt; Даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются со значительными препятствиями", — говорится в статье. В пример Wall Street Journal приводит попытку запуска завода по производству артиллерийских снарядов в Дании. Политические споры задержали процесс поиска компании-производителя, а формальный тендер еще не начался. Полноценно работать и производить 120 тысяч снарядов в год завод сможет не ранее 2026-го — через три года после того, как его купило государство. Премьер-министр Метте Фредериксен в интервью изданию назвала такие сроки неудовлетворительными и заявила, что правительство не хотело, чтобы это заняло так много времени. Задержка, произошедшая несмотря на поддержку проекта на высшем правительственном уровне, показывает, почему европейские страны не могут перейти к экономике военного времени, как, по мнению газеты, "это может сделать Россия". "Бездействие создало порочный круг: европейские оборонные компании, которым не хватает инвестиций, с трудом справляются с поставками, побуждая европейские правительства покупать у американских поставщиков. Это, в свою очередь, означает меньше денег для европейских производителей, которые рискуют еще больше отстать в гонке за новыми военными и технологическими достижениями", — заключает WSJ.В 2023 году Евросовет пообещал поставить на Украину миллион снарядов до марта 2024-го, но сроки сорвали. В результате к сентябрю удалось выполнить этот план только на 70 процентов. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за помощи ВСУ.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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дания, украина, метте фредериксен, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дания, Украина, Метте Фредериксен, Евросоюз, В мире
WSJ написала о причинах неудач оборонных усилий ЕС

WSJ: оборонные усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оборонные усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов, пишет газета Wall Street Journal.
"Усилия по-прежнему увязают в бюрократии, узких местах, настороженном отношении общественности к производству оружия и отказе банков выдавать кредиты <...> Даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются со значительными препятствиями", — говорится в статье.
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В пример Wall Street Journal приводит попытку запуска завода по производству артиллерийских снарядов в Дании. Политические споры задержали процесс поиска компании-производителя, а формальный тендер еще не начался. Полноценно работать и производить 120 тысяч снарядов в год завод сможет не ранее 2026-го — через три года после того, как его купило государство. Премьер-министр Метте Фредериксен в интервью изданию назвала такие сроки неудовлетворительными и заявила, что правительство не хотело, чтобы это заняло так много времени.
Задержка, произошедшая несмотря на поддержку проекта на высшем правительственном уровне, показывает, почему европейские страны не могут перейти к экономике военного времени, как, по мнению газеты, "это может сделать Россия".
«
"Бездействие создало порочный круг: европейские оборонные компании, которым не хватает инвестиций, с трудом справляются с поставками, побуждая европейские правительства покупать у американских поставщиков. Это, в свою очередь, означает меньше денег для европейских производителей, которые рискуют еще больше отстать в гонке за новыми военными и технологическими достижениями", — заключает WSJ.
В 2023 году Евросовет пообещал поставить на Украину миллион снарядов до марта 2024-го, но сроки сорвали. В результате к сентябрю удалось выполнить этот план только на 70 процентов. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за помощи ВСУ.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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