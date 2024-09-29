https://ria.ru/20240929/evrosoyuz-1975337547.html

WSJ написала о причинах неудач оборонных усилий ЕС

WSJ написала о причинах неудач оборонных усилий ЕС - РИА Новости, 29.09.2024

WSJ написала о причинах неудач оборонных усилий ЕС

Оборонные усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:14

2024-09-29T13:14

2024-09-29T15:45

специальная военная операция на украине

дания

украина

метте фредериксен

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оборонные усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов, пишет газета Wall Street Journal. "Усилия по-прежнему увязают в бюрократии, узких местах, настороженном отношении общественности к производству оружия и отказе банков выдавать кредиты <...> Даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются со значительными препятствиями", — говорится в статье. В пример Wall Street Journal приводит попытку запуска завода по производству артиллерийских снарядов в Дании. Политические споры задержали процесс поиска компании-производителя, а формальный тендер еще не начался. Полноценно работать и производить 120 тысяч снарядов в год завод сможет не ранее 2026-го — через три года после того, как его купило государство. Премьер-министр Метте Фредериксен в интервью изданию назвала такие сроки неудовлетворительными и заявила, что правительство не хотело, чтобы это заняло так много времени. Задержка, произошедшая несмотря на поддержку проекта на высшем правительственном уровне, показывает, почему европейские страны не могут перейти к экономике военного времени, как, по мнению газеты, "это может сделать Россия". "Бездействие создало порочный круг: европейские оборонные компании, которым не хватает инвестиций, с трудом справляются с поставками, побуждая европейские правительства покупать у американских поставщиков. Это, в свою очередь, означает меньше денег для европейских производителей, которые рискуют еще больше отстать в гонке за новыми военными и технологическими достижениями", — заключает WSJ.В 2023 году Евросовет пообещал поставить на Украину миллион снарядов до марта 2024-го, но сроки сорвали. В результате к сентябрю удалось выполнить этот план только на 70 процентов. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за помощи ВСУ.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20240928/proschet-1974924457.html

дания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дания, украина, метте фредериксен, евросоюз, в мире