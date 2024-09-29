WSJ написала о причинах неудач оборонных усилий ЕС
WSJ: оборонные усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оборонные усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов, пишет газета Wall Street Journal.
"Усилия по-прежнему увязают в бюрократии, узких местах, настороженном отношении общественности к производству оружия и отказе банков выдавать кредиты <...> Даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются со значительными препятствиями", — говорится в статье.
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября, 08:00
В пример Wall Street Journal приводит попытку запуска завода по производству артиллерийских снарядов в Дании. Политические споры задержали процесс поиска компании-производителя, а формальный тендер еще не начался. Полноценно работать и производить 120 тысяч снарядов в год завод сможет не ранее 2026-го — через три года после того, как его купило государство. Премьер-министр Метте Фредериксен в интервью изданию назвала такие сроки неудовлетворительными и заявила, что правительство не хотело, чтобы это заняло так много времени.
Задержка, произошедшая несмотря на поддержку проекта на высшем правительственном уровне, показывает, почему европейские страны не могут перейти к экономике военного времени, как, по мнению газеты, "это может сделать Россия".
«
"Бездействие создало порочный круг: европейские оборонные компании, которым не хватает инвестиций, с трудом справляются с поставками, побуждая европейские правительства покупать у американских поставщиков. Это, в свою очередь, означает меньше денег для европейских производителей, которые рискуют еще больше отстать в гонке за новыми военными и технологическими достижениями", — заключает WSJ.
В 2023 году Евросовет пообещал поставить на Украину миллион снарядов до марта 2024-го, но сроки сорвали. В результате к сентябрю удалось выполнить этот план только на 70 процентов. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за помощи ВСУ.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Их обманули все". Европа пытается скрыть стратегический просчет
28 сентября, 08:00