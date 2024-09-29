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Курский депутат рассказал, как помогал эвакуировать пожилую женщину - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:20 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/evakuatsiya-1975304785.html
Курский депутат рассказал, как помогал эвакуировать пожилую женщину
Курский депутат рассказал, как помогал эвакуировать пожилую женщину - РИА Новости, 29.09.2024
Курский депутат рассказал, как помогал эвакуировать пожилую женщину
Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев, который во время нападения ВСУ помогает жителям Глушковского района эвакуироваться, рассказал РИА Новости, как РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T04:20
2024-09-29T04:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
глушковский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 29 сен - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев, который во время нападения ВСУ помогает жителям Глушковского района эвакуироваться, рассказал РИА Новости, как они вывезли лежачую пожилую женщину на своей машине, а сами поехали на повозке с лошадью. Золотарев вместе с другими волонтерами вывозили людей из приграничного села Сухиновка, неподалеку от которого и шли бои. По одному из адресов, который был указан в заявке на эвакуацию, была "полностью лежачая" пожилая женщина. "Очень боялись ее сначала везти, но с нами был волонтер, который имел медицинское образование. Осмотрев бабушку, осмотрев ее медицинскую карту, приняли решение, что можем транспортировать. Самый большой был страх, чтобы при транспортировке не сделать бабушке еще хуже", - рассказал Золотарев. Волонтеры ездят на трехдверной "Ниве", и чтобы разместить бабушку, они разложили переднее сиденье, сразу "потеряли" два места и им нужно было найти еще какой-то транспорт, но уже для себя. В итоге волонтерам помог местный мужчина, который ухаживал за этой женщиной. "Просим его найти нам транспорт. Он говорит, что, к сожалению, нет транспорта в данном селе. Все, кто мог, уже уехали. Но предлагает свои услуги, так скажем, у него есть гужевой транспорт - лошадь с повозкой. Конечно же, мы принимаем такое решение, его помощь и вместе с еще одним волонтером садимся на гужевую повозку и уезжаем на гужевой повозке до моста", - вспомнил Золотарев. Выехать из Сухиновки волонтеры смогли, а дальше им предстояло выехать с "острова" на "материк". Островом они называют часть Глушковского района на южном берегу реки Сейм. "Мы его так стали называть, потому что с одной стороны - Украина, это 120 километров границы, а с другой стороны - река Сейм, которая обрезает всю логистику. И еще с одной стороны - там тоже на тот момент еще стояли ВСУ, в Кореневском районе", - объяснил Золотарев. "Нива" в итоге поехала на "материк" по маршруту, который знают местные и которым часто пользуются волонтеры, а те, кто был в повозке, добрались до реки и переправились дальше на лодке. Пожилую женщину успешно эвакуировали и отвезли в больницу на осмотр, рассказал депутат. По его словам, позднее волонтеры интересовались ее состоянием, с ней все нормально - за ней ухаживают, назначили определенное лечение. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,1 тысячи военных, 132 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240927/dron-1974970596.html
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россия
курская область
глушковский район
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россия, курская область, глушковский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Глушковский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Курский депутат рассказал, как помогал эвакуировать пожилую женщину

Курский депутат рассказал, как вывезли лежачую пожилую женщину на своей машине

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской областиЭвакуация жителей
Эвакуация жителей - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской области
Эвакуация жителей . Архивное фото
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КУРСК, 29 сен - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев, который во время нападения ВСУ помогает жителям Глушковского района эвакуироваться, рассказал РИА Новости, как они вывезли лежачую пожилую женщину на своей машине, а сами поехали на повозке с лошадью.
Золотарев вместе с другими волонтерами вывозили людей из приграничного села Сухиновка, неподалеку от которого и шли бои. По одному из адресов, который был указан в заявке на эвакуацию, была "полностью лежачая" пожилая женщина.
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"Очень боялись ее сначала везти, но с нами был волонтер, который имел медицинское образование. Осмотрев бабушку, осмотрев ее медицинскую карту, приняли решение, что можем транспортировать. Самый большой был страх, чтобы при транспортировке не сделать бабушке еще хуже", - рассказал Золотарев.
Волонтеры ездят на трехдверной "Ниве", и чтобы разместить бабушку, они разложили переднее сиденье, сразу "потеряли" два места и им нужно было найти еще какой-то транспорт, но уже для себя. В итоге волонтерам помог местный мужчина, который ухаживал за этой женщиной.
"Просим его найти нам транспорт. Он говорит, что, к сожалению, нет транспорта в данном селе. Все, кто мог, уже уехали. Но предлагает свои услуги, так скажем, у него есть гужевой транспорт - лошадь с повозкой. Конечно же, мы принимаем такое решение, его помощь и вместе с еще одним волонтером садимся на гужевую повозку и уезжаем на гужевой повозке до моста", - вспомнил Золотарев.
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Выехать из Сухиновки волонтеры смогли, а дальше им предстояло выехать с "острова" на "материк". Островом они называют часть Глушковского района на южном берегу реки Сейм.
"Мы его так стали называть, потому что с одной стороны - Украина, это 120 километров границы, а с другой стороны - река Сейм, которая обрезает всю логистику. И еще с одной стороны - там тоже на тот момент еще стояли ВСУ, в Кореневском районе", - объяснил Золотарев.
"Нива" в итоге поехала на "материк" по маршруту, который знают местные и которым часто пользуются волонтеры, а те, кто был в повозке, добрались до реки и переправились дальше на лодке.
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Пожилую женщину успешно эвакуировали и отвезли в больницу на осмотр, рассказал депутат. По его словам, позднее волонтеры интересовались ее состоянием, с ней все нормально - за ней ухаживают, назначили определенное лечение.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,1 тысячи военных, 132 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьГлушковский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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