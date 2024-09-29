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В Курской области рассказали, как многодетную семью приняли в Орле - РИА Новости, 29.09.2024
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03:18 29.09.2024 (обновлено: 03:21 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/evakuatsiya-1975301575.html
В Курской области рассказали, как многодетную семью приняли в Орле
В Курской области рассказали, как многодетную семью приняли в Орле - РИА Новости, 29.09.2024
В Курской области рассказали, как многодетную семью приняли в Орле
Специалист Российского Красного креста Курской области Алина Алипова рассказала РИА Новости, как многодетную семью её дяди и тёти, эвакуировавшуюся из... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T03:18
2024-09-29T03:21
общество
курская область
россия
рыльский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 сен – РИА Новости. Специалист Российского Красного креста Курской области Алина Алипова рассказала РИА Новости, как многодетную семью её дяди и тёти, эвакуировавшуюся из приграничного Рыльского района, приняла семья в Орле и обеспечила всем необходимым. Восьмого августа семья Алины Алимовой эвакуировалась из приграничного Рыльского района Курской области. Решил уехать и родной брат её мамы, вместе со своей женой и четверыми детьми. Они уехали в Орёл, где арендовали дачный дом. "Когда я спросила у тёти, как их там приняли, как у них дела, она не могла вообще поверить своим глазам. Говорит, Алин, нас не только там приняли бесплатно, сказали, живите, причём не месяц, не два, вот сколько нужно, столько живите. К их приезду заполнили холодильник всеми необходимыми продуктами питания, мясо, молоко, творожки для деток", - рассказывает Алина. Хозяева дома как только увидели, что в семье четверо маленьких детей, пообещали найти коляску, кроватку и другие вещи, которые нужны детям. "Хозяин этого дома устроил моего дядю к себе на работу, сказал, что при необходимости он может отремонтировать свою машину на производстве, может её там хранить. И по сей день эта семья помогает моему дяде, помогает деткам", - добавила Алина. Власти Орловской области тоже не остались в стороне. Как только узнали, что в областной центр приехала семья из курского приграничья, предложили большую трёхкомнатную квартиру. "Помимо этого им предоставили врача-педиатра, который наблюдает деток. Они живут в этой квартире, им очень нравится новый район с большой площадкой, то есть то, что необходимо для деток", - рассказывает Алина. Соседи также окружили вниманием беженцев из Курской области – они приходят к детям, приносят им "вкусняшки", родителям помогают продуктами. "Бабулечка-соседка приходит, говорит, давайте я понянчу, давайте посижу. И недавно, так как детки маленькие, конечно, им тяжело дома и тете тяжело, они приехали в сад. Обычно там очереди большие, но, так как семья из приграничного района, вошли в положение, и в тот же день им сказали, вы можете пройти медкомиссию, необходимые анализы. И вот сегодня созванивалась тетя, и она сказала, что уже в понедельник всех деток зачисляют в сад", - добавила Алина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,1 тысячи военных, 132 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240928/kurskaya-1975240497.html
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общество, курская область, россия, рыльский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Общество, Курская область, Россия, Рыльский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области рассказали, как многодетную семью приняли в Орле

Специалист "Красного креста^: многодетную семью обеспечили всем нужным в Орле

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской областиЭвакуация жителей
Эвакуация жителей - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской области
Эвакуация жителей. Архивное фото
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КУРСК, 29 сен – РИА Новости. Специалист Российского Красного креста Курской области Алина Алипова рассказала РИА Новости, как многодетную семью её дяди и тёти, эвакуировавшуюся из приграничного Рыльского района, приняла семья в Орле и обеспечила всем необходимым.
Восьмого августа семья Алины Алимовой эвакуировалась из приграничного Рыльского района Курской области. Решил уехать и родной брат её мамы, вместе со своей женой и четверыми детьми. Они уехали в Орёл, где арендовали дачный дом.
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"Когда я спросила у тёти, как их там приняли, как у них дела, она не могла вообще поверить своим глазам. Говорит, Алин, нас не только там приняли бесплатно, сказали, живите, причём не месяц, не два, вот сколько нужно, столько живите. К их приезду заполнили холодильник всеми необходимыми продуктами питания, мясо, молоко, творожки для деток", - рассказывает Алина.
Хозяева дома как только увидели, что в семье четверо маленьких детей, пообещали найти коляску, кроватку и другие вещи, которые нужны детям.
"Хозяин этого дома устроил моего дядю к себе на работу, сказал, что при необходимости он может отремонтировать свою машину на производстве, может её там хранить. И по сей день эта семья помогает моему дяде, помогает деткам", - добавила Алина.
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Власти Орловской области тоже не остались в стороне. Как только узнали, что в областной центр приехала семья из курского приграничья, предложили большую трёхкомнатную квартиру.
"Помимо этого им предоставили врача-педиатра, который наблюдает деток. Они живут в этой квартире, им очень нравится новый район с большой площадкой, то есть то, что необходимо для деток", - рассказывает Алина.
Соседи также окружили вниманием беженцев из Курской области – они приходят к детям, приносят им "вкусняшки", родителям помогают продуктами.
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"Бабулечка-соседка приходит, говорит, давайте я понянчу, давайте посижу. И недавно, так как детки маленькие, конечно, им тяжело дома и тете тяжело, они приехали в сад. Обычно там очереди большие, но, так как семья из приграничного района, вошли в положение, и в тот же день им сказали, вы можете пройти медкомиссию, необходимые анализы. И вот сегодня созванивалась тетя, и она сказала, что уже в понедельник всех деток зачисляют в сад", - добавила Алина.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,1 тысячи военных, 132 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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