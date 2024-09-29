https://ria.ru/20240929/efimov-1975142752.html

Ефимов: инвестор откроет детсад в Печатниках по программе "рубль за метр"

Ефимов: инвестор откроет детсад в Печатниках по программе "рубль за метр" - РИА Новости, 29.09.2024

Ефимов: инвестор откроет детсад в Печатниках по программе "рубль за метр"

Инвестор откроет детский сад в Печатниках по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:08

2024-09-29T12:08

2024-09-29T12:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Инвестор откроет детский сад в Печатниках по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Аукцион по аренде здания по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 49 площадью 326,8 квадратного метра состоялся в августе, после чего с победителем торгов был заключен договор. Для перехода на льготные условия инвестору необходимо провести ремонт и выполнить другие условия программы. Затем он сможет перейти на ставку в размере 326,8 рубля в год", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, договор с компанией "Лакол-Н" подписан на 49 лет, он также включает аренду около 0,6 гектара земли.Столичная программа "рубль за квадратный метр" для образовательных учреждений работает с 2013 года. Для получения льготы инвесторы обязаны отремонтировать получаемое в аренду здание, а также выполнить требования департамента образования и науки по организации образовательной деятельности. При косметическом ремонте инвестору следует приступить к образовательной деятельности через шесть месяцев, при капитальном – в пределах полутора лет, при реконструкции – через три года.

https://ria.ru/20240927/efimov-1975017397.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы