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Ефимов: инвестор откроет детсад в Печатниках по программе "рубль за метр" - РИА Новости, 29.09.2024
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12:08 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/efimov-1975142752.html
Ефимов: инвестор откроет детсад в Печатниках по программе "рубль за метр"
Ефимов: инвестор откроет детсад в Печатниках по программе "рубль за метр" - РИА Новости, 29.09.2024
Ефимов: инвестор откроет детсад в Печатниках по программе "рубль за метр"
Инвестор откроет детский сад в Печатниках по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:08
2024-09-29T12:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Инвестор откроет детский сад в Печатниках по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Аукцион по аренде здания по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 49 площадью 326,8 квадратного метра состоялся в августе, после чего с победителем торгов был заключен договор. Для перехода на льготные условия инвестору необходимо провести ремонт и выполнить другие условия программы. Затем он сможет перейти на ставку в размере 326,8 рубля в год", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, договор с компанией "Лакол-Н" подписан на 49 лет, он также включает аренду около 0,6 гектара земли.Столичная программа "рубль за квадратный метр" для образовательных учреждений работает с 2013 года. Для получения льготы инвесторы обязаны отремонтировать получаемое в аренду здание, а также выполнить требования департамента образования и науки по организации образовательной деятельности. При косметическом ремонте инвестору следует приступить к образовательной деятельности через шесть месяцев, при капитальном – в пределах полутора лет, при реконструкции – через три года.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвестор откроет детсад в Печатниках по программе "рубль за метр"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Инвестор откроет детский сад в Печатниках по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Аукцион по аренде здания по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 49 площадью 326,8 квадратного метра состоялся в августе, после чего с победителем торгов был заключен договор. Для перехода на льготные условия инвестору необходимо провести ремонт и выполнить другие условия программы. Затем он сможет перейти на ставку в размере 326,8 рубля в год", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, договор с компанией "Лакол-Н" подписан на 49 лет, он также включает аренду около 0,6 гектара земли.
Столичная программа "рубль за квадратный метр" для образовательных учреждений работает с 2013 года. Для получения льготы инвесторы обязаны отремонтировать получаемое в аренду здание, а также выполнить требования департамента образования и науки по организации образовательной деятельности. При косметическом ремонте инвестору следует приступить к образовательной деятельности через шесть месяцев, при капитальном – в пределах полутора лет, при реконструкции – через три года.
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