https://ria.ru/20240929/dubinskiy-1975305027.html

"Срочно изменить". В Киеве раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в США

"Срочно изменить". В Киеве раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в США - РИА Новости, 29.09.2024

"Срочно изменить". В Киеве раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в США

Запад требует от Зеленского как можно скорее изменить курс относительно пунктов его мирного договора и системы власти в Киеве, такое мнение выразил в своем... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T04:42

2024-09-29T04:42

2024-09-29T04:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Запад требует от Зеленского как можно скорее изменить курс относительно пунктов его мирного договора и системы власти в Киеве, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Статья The Economist, хоть и приправлена бодрыми призывами взять Украину в НАТО и разрешить "дальнобой", сигнализирует о запросе, который возник у Западного мира к Зеленскому. Изменить курс. Срочно. И это не только о новых параметрах мирного договора, на который согласится Украина. Это о новой системе общественного договора и новой власти. <...> Зеленский и Ермак — не могут, и не хотят. О чем говорят прямо, угрожая чуть ли не гражданской войной в случае их отстранения от власти.", — написал политик.По мнению Дубинского, такой шантаж со стороны Зеленского уже не работает, поскольку Украина систематически теряет позиции на поле боя, а терпение Запада постепенно заканчивается."Пока это предлагается Зеленскому сделать добровольно: для этого — холодный прием в ООН, пустой зал Генассамблеи, отказ в Вашингтоне, и критика распиаренной пустышки под брендом “план победы”. <...> Зеленскому надо принимать фундаментальные решения по изменениям подхода", — резюмировал политик.Ранее журнал Economist выпустил материал, в котором утверждается, что украинские силы не смогут вернуть утраченные территории, как бы сильно на этом ни настаивал Зеленский. В статье также отмечается, что одним из главных шагов для "смены курса" конфликта является вступление Украины в НАТО.Ранее во вторник Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.В интервью телеканалу ABC News глава киевского режима также заявил, что его так называемый план победы не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, цель этой инициативы — скорое завершение конфликта, а не затягивание на несколько лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что у главы киевского режима нет никакого осязаемого "плана" даже для Запада.В четверг Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.

https://ria.ru/20240929/berletik-1975298150.html

https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975251663.html

https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, нато, оон