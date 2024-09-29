https://ria.ru/20240929/dtp-1975327305.html
В Самарской области возбудили дело после ДТП, в котором погибли дети
В Самарской области возбудили дело после ДТП, в котором погибли дети - РИА Новости, 29.09.2024
В Самарской области возбудили дело после ДТП, в котором погибли дети
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту лобового столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области, в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:28
2024-09-29T11:28
2024-09-29T11:40
происшествия
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самарская область
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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту лобового столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области, в результате которого двое детей погибли, ещё пять человек, включая одного ребёнка, пострадали, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. Ранее в главке МВД сообщали, что в субботу на 28-м километре автодороги Урал - Исаклы - Шентала в Шенталинском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Karog. В результате, по информации ведомства, погибла 11-летняя пассажирка Skoda Karog и двухмесячная пассажирка Scoda Octavia, еще пять человек, включая девятилетнего мальчика, доставили в больницу. В правительстве региона уточнили РИА Новости, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё один - в состоянии средней тяжести. "По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. По версии следствия, водитель 1997 года рождения за рулем Scoda Octavia выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Scoda Karoq под управлением мужчины 1980 года рождения. В ведомстве добавили, что следователи назначили автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы по делу. Прокурор Шенталинского района Самарской области Дмитрий Строилов на видео, опубликованном в Telegram-канале региональной прокуратуры, отметил, что после ДТП ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240929/dtp-1975323223.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, самарская область, skoda octavia
Происшествия, Россия, Самарская область, Skoda Octavia
В Самарской области возбудили дело после ДТП, в котором погибли дети
В Самарской области завели дело после ДТП с иномарками, где погибли двое детей
САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту лобового столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области, в результате которого двое детей погибли, ещё пять человек, включая одного ребёнка, пострадали, сообщается в Telegram-канале
регионального следственного управления СК РФ.
Ранее в главке МВД сообщали, что в субботу на 28-м километре автодороги Урал - Исаклы - Шентала в Шенталинском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda Karog. В результате, по информации ведомства, погибла 11-летняя пассажирка Skoda Karog и двухмесячная пассажирка Scoda Octavia, еще пять человек, включая девятилетнего мальчика, доставили в больницу. В правительстве региона уточнили РИА Новости, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё один - в состоянии средней тяжести.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ
"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, водитель 1997 года рождения за рулем Scoda Octavia выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Scoda Karoq под управлением мужчины 1980 года рождения.
В ведомстве добавили, что следователи назначили автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы по делу.
Прокурор Шенталинского района Самарской области Дмитрий Строилов на видео, опубликованном в Telegram-канале региональной прокуратуры, отметил, что после ДТП ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.