https://ria.ru/20240929/dtp-1975318346.html

В Калужской области столкнулись две машины, есть погибшие

В Калужской области столкнулись две машины, есть погибшие - РИА Новости, 29.09.2024

В Калужской области столкнулись две машины, есть погибшие

Три человека стали жертвами ДТП в Калужской области, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T09:47

2024-09-29T09:47

2024-09-29T11:29

происшествия

калужская область

боровский район

lada vesta

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РЯЗАНЬ, 29 сен — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Калужской области, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, около 05:50 утра на 14-м километре автодороги Боровск — Федорино — Верея — Медынь столкнулись Lada Vesta Cross и Volkswagen Passat. "В результате ДТП три человека, находившиеся в автомобиле Volkswagen Passat, погибли на месте, двое госпитализированы в Боровскую ЦРБ с телесными повреждениями различной степени тяжести", — говорится в публикации.На месте аварии работают правоохранительные органы, прокурор Боровского района координирует их действия.По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

калужская область

боровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, боровский район, lada vesta