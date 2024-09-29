В Калужской области столкнулись две машины, есть погибшие
В Калужской области 3 человека погибли и 2 пострадали в ДТП с 2 автомобилями
© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramДТП на 14-м километре автодороги Боровск — Федорино — Верея — Медынь в Калужской области
ДТП на 14-м километре автодороги Боровск — Федорино — Верея — Медынь в Калужской области
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РЯЗАНЬ, 29 сен — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Калужской области, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.
По данным ведомства, около 05:50 утра на 14-м километре автодороги Боровск — Федорино — Верея — Медынь столкнулись Lada Vesta Cross и Volkswagen Passat.
"В результате ДТП три человека, находившиеся в автомобиле Volkswagen Passat, погибли на месте, двое госпитализированы в Боровскую ЦРБ с телесными повреждениями различной степени тяжести", — говорится в публикации.
На месте аварии работают правоохранительные органы, прокурор Боровского района координирует их действия.
По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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