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В Калужской области столкнулись две машины, есть погибшие - РИА Новости, 29.09.2024
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09:47 29.09.2024 (обновлено: 11:29 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/dtp-1975318346.html
В Калужской области столкнулись две машины, есть погибшие
В Калужской области столкнулись две машины, есть погибшие - РИА Новости, 29.09.2024
В Калужской области столкнулись две машины, есть погибшие
Три человека стали жертвами ДТП в Калужской области, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T09:47
2024-09-29T11:29
происшествия
калужская область
боровский район
lada vesta
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РЯЗАНЬ, 29 сен — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Калужской области, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, около 05:50 утра на 14-м километре автодороги Боровск — Федорино — Верея — Медынь столкнулись Lada Vesta Cross и Volkswagen Passat. "В результате ДТП три человека, находившиеся в автомобиле Volkswagen Passat, погибли на месте, двое госпитализированы в Боровскую ЦРБ с телесными повреждениями различной степени тяжести", — говорится в публикации.На месте аварии работают правоохранительные органы, прокурор Боровского района координирует их действия.По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
калужская область
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происшествия, калужская область, боровский район, lada vesta
Происшествия, Калужская область, Боровский район, Lada Vesta
В Калужской области столкнулись две машины, есть погибшие

В Калужской области 3 человека погибли и 2 пострадали в ДТП с 2 автомобилями

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramДТП на 14-м километре автодороги Боровск — Федорино — Верея — Медынь в Калужской области
ДТП на 14-м километре автодороги Боровск — Федорино — Верея — Медынь в Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
ДТП на 14-м километре автодороги Боровск — Федорино — Верея — Медынь в Калужской области
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РЯЗАНЬ, 29 сен — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Калужской области, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.
По данным ведомства, около 05:50 утра на 14-м километре автодороги Боровск — Федорино — Верея — Медынь столкнулись Lada Vesta Cross и Volkswagen Passat.
"В результате ДТП три человека, находившиеся в автомобиле Volkswagen Passat, погибли на месте, двое госпитализированы в Боровскую ЦРБ с телесными повреждениями различной степени тяжести", — говорится в публикации.
На месте аварии работают правоохранительные органы, прокурор Боровского района координирует их действия.
По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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ПроисшествияКалужская областьБоровский районLada Vesta
 
 
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