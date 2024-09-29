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В Москве и Подмосковье выпал 61 процент месячной нормы осадков за три дня
В Москве и Подмосковье выпал 61 процент месячной нормы осадков за три дня - РИА Новости, 29.09.2024
В Москве и Подмосковье выпал 61 процент месячной нормы осадков за три дня
За три дня в Московском регионе выпал 61% от месячной нормы осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:40
2024-09-29T14:40
2024-09-29T14:47
общество
московская область (подмосковье)
волоколамск
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. За три дня в Московском регионе выпал 61% от месячной нормы осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В период с 27 по 29 сентября на западе Подмосковья прошли сильные дожди, гремели грозы. В Волоколамске за пятницу выпало 20 миллиметров, за субботу 14 миллиметров и за ночь воскресенья еще 5 миллиметров. В сумме здесь уже выпало 61 % от месячной нормы", – рассказала Позднякова. Она добавила, что в Москве, на метеостанции ВДНХ, дождей было меньше: за указанный период всего 11 миллиметров, или 17% от нормы осадков.
https://ria.ru/20240928/pogoda-1975200098.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), волоколамск, москва, татьяна позднякова
Общество, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве и Подмосковье выпал 61 процент месячной нормы осадков за три дня
Позднякова: в Московском регионе за три дня выпал 61% месячной нормы осадков