https://ria.ru/20240929/dozhdi-1975345881.html

В Москве и Подмосковье выпал 61 процент месячной нормы осадков за три дня

В Москве и Подмосковье выпал 61 процент месячной нормы осадков за три дня - РИА Новости, 29.09.2024

В Москве и Подмосковье выпал 61 процент месячной нормы осадков за три дня

За три дня в Московском регионе выпал 61% от месячной нормы осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:40

2024-09-29T14:40

2024-09-29T14:47

общество

московская область (подмосковье)

волоколамск

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. За три дня в Московском регионе выпал 61% от месячной нормы осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В период с 27 по 29 сентября на западе Подмосковья прошли сильные дожди, гремели грозы. В Волоколамске за пятницу выпало 20 миллиметров, за субботу 14 миллиметров и за ночь воскресенья еще 5 миллиметров. В сумме здесь уже выпало 61 % от месячной нормы", – рассказала Позднякова. Она добавила, что в Москве, на метеостанции ВДНХ, дождей было меньше: за указанный период всего 11 миллиметров, или 17% от нормы осадков.

https://ria.ru/20240928/pogoda-1975200098.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

москва

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Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), волоколамск, москва, татьяна позднякова