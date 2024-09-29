https://ria.ru/20240929/belorussiya-1975296872.html

Глава МИД Белоруссии прокомментировал санкционную политику Запада

Глава МИД Белоруссии прокомментировал санкционную политику Запада - РИА Новости, 29.09.2024

Глава МИД Белоруссии прокомментировал санкционную политику Запада

Санкционная политика стран Запада не в состоянии заставить мир жить по их лекалам, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T00:42

2024-09-29T00:42

2024-09-29T01:03

белоруссия

сша

куба

оон

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900041548_0:0:3323:1869_1920x0_80_0_0_7100918c1379d5a5056af922a203d49e.jpg

ООН, 29 сен – РИА Новости. Санкционная политика стран Запада не в состоянии заставить мир жить по их лекалам, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Сегодня с точки зрения коллективного Запада – информация взята из американских источников – 72% населения планеты проживает в так называемых ими "автократиях". А лет двадцать назад этот показатель, по их же оценкам, был 46%. Так успешна ли политика Запада заставить мировое сообщество жить по их лекалам? Ответ очевиден. Явно нет", - констатировал Рыженков. Он пояснил, что страны Запада пытаются воздействовать односторонними санкциями на государства, стремящиеся проводить независимую политику. "Сегодня порядка 40 стран с населением в два с половиной миллиарда находятся под незаконными односторонними ограничительными мерами США и Европейского Союза. При этом многие живут в таких условиях десятилетиями, а свободолюбивая Куба – более полувека", - сказал глава белорусского МИД. Он подчеркнул, что односторонние санкции грубо нарушают целые разделы международного права и устава ООН, незаконно замедляют устойчивое развитие, подрывают продовольственную и энергетическую безопасность, ограничивают доступ к мировым рынкам, нарушают право на свободу передвижения. При этом, как подчеркнул Рыженков, этот инструмент бьет бумерангом и по простым людям в странах – инициаторах. "Мы видим, как в соседних с нами государствах ЕС население жалуется на постоянно растущие цены на энергоносители и продовольствие, а также на социальные потрясения", - продолжил он. Он указал на то, что страны Глобального юга не приемлют санкций, вмешательства в свои внутренние дела и навязываемой им "демократизации", хотят развиваться на основе своих собственных исторических традиций, своего понимания мира и в интересах своих народов. "И сегодня это уже глобальное большинство, в глубине которого рождаются новые идеи и проекты – исключительно мирные – в интересах всего мирового сообщества, а не против кого-либо", - констатировал министр. Он привел в пример инициативы КНР, Белоруссии и России, Индии, заметив, что "в той или иной степени все эти проекты направлены на формирование международного сообщества единой судьбы всей планеты, а не судьбы так называемого "золотого миллиарда". Рыженков также высказал мнение, что если бы сегодня в мире "доверяли больше ООН, большинство глобальных мирных инициатив рождалось бы и варилось именно внутри самой организации, а не вне ее, и миру не грозил бы вновь раскол на политические и экономические блоки". "Нужна сильная и беспристрастная универсальная международная организация, способная гарантировать равновесие в мире, при котором ни одна страна или блок стран не сможет подмять под себя инструментарий ООН в угоду своему эгоизму и в ущерб международному большинству. Сильная организация не позволила бы, чтобы в угоду транснациональному капиталу и в интересах коллективного Запада Украина воевала сегодня до "последнего украинца", - добавил он.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975290410.html

https://ria.ru/20240920/sanktsii-1973737874.html

https://ria.ru/20240928/ukraina-1975234662.html

белоруссия

сша

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, сша, куба, оон, евросоюз, в мире