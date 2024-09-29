https://ria.ru/20240929/avstriya-1975386823.html

Глава МИД Венгрии поздравил АПС с победой на выборах в Австрии

Глава МИД Венгрии поздравил АПС с победой на выборах в Австрии - РИА Новости, 29.09.2024

Глава МИД Венгрии поздравил АПС с победой на выборах в Австрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил "Австрийскую партию свободы" (АПС) с победой на парламентских выборах. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T22:34

2024-09-29T22:34

2024-09-29T22:46

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БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил "Австрийскую партию свободы" (АПС) с победой на парламентских выборах.В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Это наилучший результат на выборах в истории этой партии. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году."Партия свободы" ни разу не побеждала на парламентских выборах в Австрии. Однако теперь наши союзники финишировали на первом месте. Нет войне, нет миграции и нет гендерной пропаганде! Браво, большое-большое поздравление!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.АПС вместе с правящей венгерской партией Фидес и чешской партией ANO в конце июля основала парламентскую группу "Патриоты за Европу", которая сейчас является третьей по величине фракцией в Европарламенте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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