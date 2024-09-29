Глава МИД Венгрии поздравил АПС с победой на выборах в Австрии
Сийярто поздравил АПС с победой на парламентских выборах в Австрии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене
Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил "Австрийскую партию свободы" (АПС) с победой на парламентских выборах.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Это наилучший результат на выборах в истории этой партии. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.
"Партия свободы" ни разу не побеждала на парламентских выборах в Австрии. Однако теперь наши союзники финишировали на первом месте. Нет войне, нет миграции и нет гендерной пропаганде! Браво, большое-большое поздравление!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
АПС вместе с правящей венгерской партией Фидес и чешской партией ANO в конце июля основала парламентскую группу "Патриоты за Европу", которая сейчас является третьей по величине фракцией в Европарламенте.
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