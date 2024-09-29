Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии поздравил АПС с победой на выборах в Австрии - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 29.09.2024 (обновлено: 22:46 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/avstriya-1975386823.html
Глава МИД Венгрии поздравил АПС с победой на выборах в Австрии
Глава МИД Венгрии поздравил АПС с победой на выборах в Австрии - РИА Новости, 29.09.2024
Глава МИД Венгрии поздравил АПС с победой на выборах в Австрии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил "Австрийскую партию свободы" (АПС) с победой на парламентских выборах. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T22:34
2024-09-29T22:46
венгрия
австрия
австрийская партия свободы
в мире
петер сийярто
карл нехаммер
австрийская народная партия
партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151609/30/1516093060_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f1b95e76c125297665295c015d27c195.jpg
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил "Австрийскую партию свободы" (АПС) с победой на парламентских выборах.В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Это наилучший результат на выборах в истории этой партии. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году."Партия свободы" ни разу не побеждала на парламентских выборах в Австрии. Однако теперь наши союзники финишировали на первом месте. Нет войне, нет миграции и нет гендерной пропаганде! Браво, большое-большое поздравление!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.АПС вместе с правящей венгерской партией Фидес и чешской партией ANO в конце июля основала парламентскую группу "Патриоты за Европу", которая сейчас является третьей по величине фракцией в Европарламенте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240929/vena-1975386129.html
венгрия
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151609/30/1516093060_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_35a77a072baaf074afbe75ebed2b1427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, австрия, австрийская партия свободы, в мире, петер сийярто, карл нехаммер, австрийская народная партия, партия свободы, россия
Венгрия, Австрия, Австрийская партия свободы, В мире, Петер Сийярто, Карл Нехаммер, Австрийская народная партия, Партия Свободы, Россия
Глава МИД Венгрии поздравил АПС с победой на выборах в Австрии

Сийярто поздравил АПС с победой на парламентских выборах в Австрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене
Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил "Австрийскую партию свободы" (АПС) с победой на парламентских выборах.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Это наилучший результат на выборах в истории этой партии. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.
"Партия свободы" ни разу не побеждала на парламентских выборах в Австрии. Однако теперь наши союзники финишировали на первом месте. Нет войне, нет миграции и нет гендерной пропаганде! Браво, большое-большое поздравление!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
АПС вместе с правящей венгерской партией Фидес и чешской партией ANO в конце июля основала парламентскую группу "Патриоты за Европу", которая сейчас является третьей по величине фракцией в Европарламенте.
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступает перед сторонниками партии - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В центре Вены началась демонстрация против правой АПС
Вчера, 22:17
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ВенгрияАвстрияАвстрийская партия свободыВ миреПетер СийяртоКарл НехаммерАвстрийская народная партияПартия СвободыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала