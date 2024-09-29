https://ria.ru/20240929/avstriya-1975375030.html
Канцлер Австрии ушел от вопроса о возможности коалиции с правой АПС
Канцлер Австрии ушел от вопроса о возможности коалиции с правой АПС - РИА Новости, 29.09.2024
Канцлер Австрии ушел от вопроса о возможности коалиции с правой АПС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) на выборах в парламент уступила правой "Австрийской партии свободы" РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T19:36
2024-09-29T19:36
2024-09-29T20:01
австрия
в мире
карл нехаммер
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австрийская партия свободы
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ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) на выборах в парламент уступила правой "Австрийской партии свободы" (АПС, нем. FPÖ), но ушел от вопроса о возможности коалиции с ней."Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача - разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие центристскую силу и разум", - заявил Нехаммер на пресс-конференции после завершения голосования.При этом он добавил, что обещания, которые его партия давала до выборов, будут воплощены в жизнь и после выборов. На вопрос, рассматривает ли он возможность организовать правительственную коалицию с правой АПС, лидером которой является Герберт Кикль, Нехаммер ушел от ответа, предложив дождаться сначала окончательных подсчетов голосов.В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. Голосование завершено. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков, представил предварительные результаты голосования, включающие не только данные, собранные с участков, но и полученные в ходе почтового голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года.Прошедшее в воскресенье голосование покажет, каким будет новый состав национального совета в ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953599310.html
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австрия, в мире, карл нехаммер, австрийская народная партия, австрийская партия свободы
Австрия, В мире, Карл Нехаммер, Австрийская народная партия, Австрийская партия свободы
Канцлер Австрии ушел от вопроса о возможности коалиции с правой АПС
Нехаммер признал, что АНП на выборах уступила АПС, но ушел от вопроса о коалиции
ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) на выборах в парламент уступила правой "Австрийской партии свободы" (АПС, нем. FPÖ), но ушел от вопроса о возможности коалиции с ней.
"Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача - разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие центристскую силу и разум", - заявил Нехаммер на пресс-конференции после завершения голосования.
При этом он добавил, что обещания, которые его партия давала до выборов, будут воплощены в жизнь и после выборов. На вопрос, рассматривает ли он возможность организовать правительственную коалицию с правой АПС, лидером которой является Герберт Кикль, Нехаммер ушел от ответа, предложив дождаться сначала окончательных подсчетов голосов.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. Голосование завершено. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков, представил предварительные результаты голосования, включающие не только данные, собранные с участков, но и полученные в ходе почтового голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года.
Прошедшее в воскресенье голосование покажет, каким будет новый состав национального совета в ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.