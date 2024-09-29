https://ria.ru/20240929/avstriya-1975375030.html

Канцлер Австрии ушел от вопроса о возможности коалиции с правой АПС

Канцлер Австрии ушел от вопроса о возможности коалиции с правой АПС - РИА Новости, 29.09.2024

Канцлер Австрии ушел от вопроса о возможности коалиции с правой АПС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) на выборах в парламент уступила правой "Австрийской партии свободы" РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T19:36

2024-09-29T19:36

2024-09-29T20:01

австрия

в мире

карл нехаммер

австрийская народная партия

австрийская партия свободы

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ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) на выборах в парламент уступила правой "Австрийской партии свободы" (АПС, нем. FPÖ), но ушел от вопроса о возможности коалиции с ней."Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача - разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие центристскую силу и разум", - заявил Нехаммер на пресс-конференции после завершения голосования.При этом он добавил, что обещания, которые его партия давала до выборов, будут воплощены в жизнь и после выборов. На вопрос, рассматривает ли он возможность организовать правительственную коалицию с правой АПС, лидером которой является Герберт Кикль, Нехаммер ушел от ответа, предложив дождаться сначала окончательных подсчетов голосов.В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. Голосование завершено. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков, представил предварительные результаты голосования, включающие не только данные, собранные с участков, но и полученные в ходе почтового голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года.Прошедшее в воскресенье голосование покажет, каким будет новый состав национального совета в ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.

https://ria.ru/20240618/rossiya-1953599310.html

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