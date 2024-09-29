https://ria.ru/20240929/avstrija-1975375576.html

"Пивная партия" получает 2,1 процента голосов на выборах в Австрии

"Пивная партия" получает 2,1 процента голосов на выборах в Австрии - РИА Новости, 29.09.2024

"Пивная партия" получает 2,1 процента голосов на выборах в Австрии

Впервые баллотирующаяся в парламент Австрии "Пивная партия", согласно предварительным подсчетам, получает 2,1%, сообщил телеканал ORF. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T19:45

2024-09-29T19:45

2024-09-29T19:46

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ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Впервые баллотирующаяся в парламент Австрии "Пивная партия", согласно предварительным подсчетам, получает 2,1%, сообщил телеканал ORF.В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. Голосование завершено. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков представил предварительные результаты голосования, включающие не только данные, собранные с участков, но и полученные в ходе почтового голосования, первое место занимает правая "Австрийская партия свободы" (АПС, нем. FPÖ), получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года.Впервые баллотирующаяся в парламент Австрии "Пивная партия", согласно предварительным подсчетам, получает 2,1%, таким образом, она не преодолевает порог в 4% и не получает места в новом составе парламента.Как уточняет телеканал, погрешность прогноза результатов максимально может составлять плюс-минус 1,6%. По данным ORF, явка на выборах составила 78%.Прошедшее в воскресенье голосование покажет, как в дальнейшем будут распределяться места в национальном совете на ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.

https://ria.ru/20240903/kantsler-1970238717.html

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в мире, австрия, австрийская партия свободы