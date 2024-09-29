https://ria.ru/20240929/avariya-1975383831.html

МЧС уточнило данные о погибшем в ДТП с автобусом на Кубани

МЧС уточнило данные о погибшем в ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 29.09.2024

МЧС уточнило данные о погибшем в ДТП с автобусом на Кубани

Погибший в ДТП с автобусом под Краснодаром оказался водителем грузовика, водитель автобуса пострадал, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:38

2024-09-29T21:38

2024-09-29T22:18

происшествия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

россия

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975380047_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4e5839d5c8e498dc9d8a07fa4d93d601.jpg

КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Погибший в ДТП с автобусом под Краснодаром оказался водителем грузовика, водитель автобуса пострадал, сообщили в МЧС России.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи. По данным властей краевой столицы, число пострадавших в ДТП на Кубани составляет 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды. Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о гандбольном клубе "Виктор"."По уточненной информации, погиб водитель грузовика, водитель автобуса пострадал", - говорится в сообщении.

краснодар

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T21:38 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, краснодар, россия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодарский край