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МЧС уточнило данные о погибшем в ДТП с автобусом на Кубани
МЧС уточнило данные о погибшем в ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 29.09.2024
МЧС уточнило данные о погибшем в ДТП с автобусом на Кубани
Погибший в ДТП с автобусом под Краснодаром оказался водителем грузовика, водитель автобуса пострадал, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:38
2024-09-29T21:38
2024-09-29T22:18
происшествия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
россия
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Погибший в ДТП с автобусом под Краснодаром оказался водителем грузовика, водитель автобуса пострадал, сообщили в МЧС России.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали о столкновении грузовика с рейсовым автобусом в кубанской станице. По данным оперштаба, водитель погиб, шестерых пострадавших начали доставлять в больницы Краснодара, сейчас на месте работают 12 бригад скорой помощи. По данным властей краевой столицы, число пострадавших в ДТП на Кубани составляет 25, в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды. Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о гандбольном клубе "Виктор"."По уточненной информации, погиб водитель грузовика, водитель автобуса пострадал", - говорится в сообщении.
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T21:38
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происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, краснодар, россия, дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодарский край
Происшествия, Авто, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодар, Россия, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Краснодарский край
МЧС уточнило данные о погибшем в ДТП с автобусом на Кубани
МЧС: в ДТП на Кубани погиб водитель грузовика, водитель автобуса пострадал