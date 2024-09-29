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Ученики запорожской школы встретились с ансамблем "Крылатая пехота"
Ученики запорожской школы встретились с ансамблем "Крылатая пехота" - РИА Новости, 29.09.2024
Ученики запорожской школы встретились с ансамблем "Крылатая пехота"
Ученики одной из школ Бердянского района Запорожской области встретились с ансамблем "Крылатая пехота" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:22
2024-09-29T05:22
2024-09-29T05:22
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Ученики одной из школ Бердянского района Запорожской области встретились с ансамблем "Крылатая пехота" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова, сообщили журналистам в Минобороны России. "В одном из средних общеобразовательных учреждений Бердянского района Запорожской области состоялась творческая встреча вокально-инструментального ансамбля "Крылатая пехота" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова с учениками бердянской школы", - сказали в ведомстве. Ансамбль училища прибыл в зону специальной военной операции, чтобы поддержать воинов-десантников, выступая с концертами на передовой перед личным составом соединений и воинских частей. От приглашения выступить перед учащимися бердянской школы военные артисты отказываться не стали. Артисты ансамбля исполнили военно-патриотические песни и современные эстрадные композиции. Своим исполнением и умением вызвать зрительскую симпатию ансамбль привлек внимание и восхищение всех учащихся. По завершении встречи директор школы поблагодарила всех десантников за помощь в проведении встречи, направленной на военно-патриотическое воспитание учащихся.
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запорожская область, россия, общество, культура
Запорожская область, Россия, Общество, Культура
Ученики запорожской школы встретились с ансамблем "Крылатая пехота"
Бердянские школьники встретились с ансамблем "Крылатая пехота"
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Ученики одной из школ Бердянского района Запорожской области встретились с ансамблем "Крылатая пехота" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В одном из средних общеобразовательных учреждений Бердянского района Запорожской области состоялась творческая встреча вокально-инструментального ансамбля "Крылатая пехота" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова с учениками бердянской школы", - сказали в ведомстве.
Ансамбль училища прибыл в зону специальной военной операции, чтобы поддержать воинов-десантников, выступая с концертами на передовой перед личным составом соединений и воинских частей. От приглашения выступить перед учащимися бердянской школы военные артисты отказываться не стали.
Артисты ансамбля исполнили военно-патриотические песни и современные эстрадные композиции. Своим исполнением и умением вызвать зрительскую симпатию ансамбль привлек внимание и восхищение всех учащихся. По завершении встречи директор школы поблагодарила всех десантников за помощь в проведении встречи, направленной на военно-патриотическое воспитание учащихся.