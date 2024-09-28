https://ria.ru/20240928/zoloto-1975214144.html
Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России
Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России - РИА Новости, 28.09.2024
Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России
Гонконг в августе нарастил ввоз золота из России вдвое – до 650 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным местной статслужбы. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:53
2024-09-28T09:53
2024-09-28T09:53
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Гонконг в августе нарастил ввоз золота из России вдвое – до 650 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным местной статслужбы. Так, в августе Гонконг ввез 8,4 тонны золота из России против 4,1 тонны месяцем ранее. Стоимость импорта также увеличилась вдвое - до 650 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом закупок за три месяца – больше в этом году было только в мае, когда гонконгский импорт составил 10,1 тонны на 750 миллионов долларов. Россия по итогам августа стала четвертой по поставкам золота в Гонконг с долей в 12%. Крупнейшим поставщиком традиционно являются ОАЭ – в конце лета они экспортировали золота на 1,6 миллиарда долларов. Второй была Япония с 1 миллиардом долларов, тройку лидеров замыкал материковый Китай с 771 миллионом долларов. Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото, однако в декабре на фоне роста цен начал замедлять темпы покупок: в первые четыре месяца этого года их либо вовсе не было, либо они составляли менее 0,5 тонны. В результате за восемь месяцев этого года Гонконг сократил импорт до 28 тонн против 55,2 тонны за аналогичный период прошлого года. Цена на золото в четверг обновила рекордное значение и некоторое время находилась выше 2 700 долларов за тройскую унцию, а затем ушла несколько ниже этой отметки.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, гонконг, россия, оаэ
Экономика, Гонконг, Россия, ОАЭ
Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России
Гонконг в августе ввез из России 8,4 тонны золота против 4,1 тонны в июле
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Гонконг в августе нарастил ввоз золота из России вдвое – до 650 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным местной статслужбы.
Так, в августе Гонконг ввез 8,4 тонны золота из России против 4,1 тонны месяцем ранее. Стоимость импорта также увеличилась вдвое - до 650 миллионов долларов.
Это стало максимальным объемом закупок за три месяца – больше в этом году было только в мае, когда гонконгский импорт составил 10,1 тонны на 750 миллионов долларов.
Россия по итогам августа стала четвертой по поставкам золота в Гонконг с долей в 12%. Крупнейшим поставщиком традиционно являются ОАЭ
– в конце лета они экспортировали золота на 1,6 миллиарда долларов. Второй была Япония
с 1 миллиардом долларов, тройку лидеров замыкал материковый Китай
с 771 миллионом долларов.
Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото, однако в декабре на фоне роста цен начал замедлять темпы покупок: в первые четыре месяца этого года их либо вовсе не было, либо они составляли менее 0,5 тонны. В результате за восемь месяцев этого года Гонконг сократил импорт до 28 тонн против 55,2 тонны за аналогичный период прошлого года.
Цена на золото в четверг обновила рекордное значение и некоторое время находилась выше 2 700 долларов за тройскую унцию, а затем ушла несколько ниже этой отметки.