https://ria.ru/20240928/zoloto-1975214144.html

Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России

Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России - РИА Новости, 28.09.2024

Гонконг вдвое нарастил ввоз золота из России

Гонконг в августе нарастил ввоз золота из России вдвое – до 650 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным местной статслужбы. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T09:53

2024-09-28T09:53

2024-09-28T09:53

экономика

гонконг

россия

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Гонконг в августе нарастил ввоз золота из России вдвое – до 650 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным местной статслужбы. Так, в августе Гонконг ввез 8,4 тонны золота из России против 4,1 тонны месяцем ранее. Стоимость импорта также увеличилась вдвое - до 650 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом закупок за три месяца – больше в этом году было только в мае, когда гонконгский импорт составил 10,1 тонны на 750 миллионов долларов. Россия по итогам августа стала четвертой по поставкам​ золота​ в Гонконг с долей в 12%. Крупнейшим поставщиком традиционно являются ОАЭ – в конце лета они экспортировали золота на 1,6 миллиарда долларов. Второй была Япония с 1 миллиардом долларов, тройку лидеров замыкал материковый Китай с 771 миллионом долларов. Гонконг весь прошлый год активно покупал российское​ золото, однако в​ декабре​ на фоне роста​ цен​ начал замедлять темпы покупок: в первые четыре месяца этого года их либо вовсе не было, либо они составляли менее 0,5 тонны. В результате за восемь месяцев этого года Гонконг сократил импорт до 28 тонн против 55,2 тонны за аналогичный период прошлого года. Цена на золото в четверг обновила рекордное значение и некоторое время находилась выше 2 700 долларов за тройскую унцию, а затем ушла несколько ниже этой отметки.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

гонконг

россия

оаэ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, гонконг, россия, оаэ