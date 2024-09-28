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Жители Новороссийска отправили в Донецк технику для операторов БПЛА - РИА Новости, 28.09.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
20:56 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/zhiteli--1975280220.html
Жители Новороссийска отправили в Донецк технику для операторов БПЛА
Жители Новороссийска отправили в Донецк технику для операторов БПЛА - РИА Новости, 28.09.2024
Жители Новороссийска отправили в Донецк технику для операторов БПЛА
Жители Новороссийска доставили в Донецк гуманитарный груз для штурмовиков и операторов БПЛА особого подразделения, в него вошли теплая одежда и техника, сообщил РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:56
2024-09-28T20:56
надежные люди
донецк
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
общество
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КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Жители Новороссийска доставили в Донецк гуманитарный груз для штурмовиков и операторов БПЛА особого подразделения, в него вошли теплая одежда и техника, сообщил глава города Андрей Кравченко. "В Донецк доставили гуманитарный груз для штурмовиков и операторов БПЛА особого подразделения. Гуманитарная помощь собрана с учетом потребностей наших бойцов на передовой", - говорится в сообщении. В гуманитарный груз вошли утепленная одежда, одеяла, ретранслятор, пилы, электроды и бытовые товары, собранные неравнодушными жителями города-героя. По словам Кравченко, самым ценным грузом стали рисунки новороссийских школьников.
https://ria.ru/20240928/odeyala-1975276803.html
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донецк, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), общество
Надежные люди, Донецк, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Общество
Жители Новороссийска отправили в Донецк технику для операторов БПЛА

Жители Новороссийска отправили в Донецк одежду для штурмовиков и операторов БПЛА

© Фото : пресс-служба мэра города НовороссийскаЖители Новороссийска отправили в Донецк технику и одежду для штурмовиков и операторов БПЛА
Жители Новороссийска отправили в Донецк технику и одежду для штурмовиков и операторов БПЛА - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : пресс-служба мэра города Новороссийска
Жители Новороссийска отправили в Донецк технику и одежду для штурмовиков и операторов БПЛА
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КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Жители Новороссийска доставили в Донецк гуманитарный груз для штурмовиков и операторов БПЛА особого подразделения, в него вошли теплая одежда и техника, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"В Донецк доставили гуманитарный груз для штурмовиков и операторов БПЛА особого подразделения. Гуманитарная помощь собрана с учетом потребностей наших бойцов на передовой", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба мэра города НовороссийскаЖители Новороссийска отправили в Донецк технику и одежду для штурмовиков и операторов БПЛА
Жители Новороссийска отправили в Донецк технику и одежду для штурмовиков и операторов БПЛА - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : пресс-служба мэра города Новороссийска
Жители Новороссийска отправили в Донецк технику и одежду для штурмовиков и операторов БПЛА
В гуманитарный груз вошли утепленная одежда, одеяла, ретранслятор, пилы, электроды и бытовые товары, собранные неравнодушными жителями города-героя.
По словам Кравченко, самым ценным грузом стали рисунки новороссийских школьников.
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Надежные людиДонецкНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Общество
 
 
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