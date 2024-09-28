https://ria.ru/20240928/zdanie-1975215386.html

В Киевской области заявили о повреждении административного здания

В Киевской области заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 28.09.2024

В Киевской области заявили о повреждении административного здания

Административное здание повреждено в Киевской области, заявил в субботу начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:13

2024-09-28T10:13

2024-09-28T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

руслан кравченко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Административное здание повреждено в Киевской области, заявил в субботу начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Как сообщил Кравченко, регион подвергся ударам. "В одном из населенных пунктов повреждены... хозяйственное и административное здания", - приводит его слова администрация в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, руслан кравченко, вооруженные силы рф