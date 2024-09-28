https://ria.ru/20240928/zdanie-1975215386.html
В Киевской области заявили о повреждении административного здания
В Киевской области заявили о повреждении административного здания - РИА Новости, 28.09.2024
В Киевской области заявили о повреждении административного здания
Административное здание повреждено в Киевской области, заявил в субботу начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:13
2024-09-28T10:13
2024-09-28T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
руслан кравченко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Административное здание повреждено в Киевской области, заявил в субботу начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Как сообщил Кравченко, регион подвергся ударам. "В одном из населенных пунктов повреждены... хозяйственное и административное здания", - приводит его слова администрация в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, руслан кравченко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Руслан Кравченко, Вооруженные силы РФ
В Киевской области заявили о повреждении административного здания
Глава ОВА Кравченко: удары повредили административное здание в Киевской области