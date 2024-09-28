https://ria.ru/20240928/zasedanie-1975191601.html

СМИ: Иран призвал к созыву чрезвычайного заседания ОИС по действиям Израиля

СМИ: Иран призвал к созыву чрезвычайного заседания ОИС по действиям Израиля - РИА Новости, 28.09.2024

СМИ: Иран призвал к созыву чрезвычайного заседания ОИС по действиям Израиля

Иран призывает к созыву чрезвычайного заседания глав стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения преступлений, совершаемых Израилем в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T00:09

2024-09-28T00:09

2024-09-28T00:14

иран

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

бейрут

сша

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ТЕГЕРАН, 28 сен – РИА Новости. Иран призывает к созыву чрезвычайного заседания глав стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения преступлений, совершаемых Израилем в Ливане и Палестине, передает агентство ISNA.Призыв Ирана прозвучал на фоне ударов, осуществленных в пятницу по южному пригороду Бейрута."Заместитель министра иностранных дел призвал в срочном порядке провести чрезвычайное заседание глав стран-членов ОИС для рассмотрения преступлений израильского режима в Ливане и Палестине", - говорится в сообщении агентства.Серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте ранее в пятницу, передавал корреспондент РИА Новости. Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон отметил, что Израиль на данном этапе не готов подтвердить, что целью его удара по Бейруту в пятницу был генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975191697.html

https://ria.ru/20240927/ssha-1975176278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бейрут, сша, джо байден, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), оон