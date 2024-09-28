https://ria.ru/20240928/yugra-1975213540.html

Кухарук: большинство работ по началу отопительного сезона завершены

Кухарук: большинство работ по началу отопительного сезона завершены - РИА Новости, 28.09.2024

Кухарук: большинство работ по началу отопительного сезона завершены

Подавляющее большинство работ по началу отопительного сезона в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершены, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T09:44

2024-09-28T09:44

2024-09-28T09:44

ханты-мансийский автономный округ

россия

руслан кухарук

жкх

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Подавляющее большинство работ по началу отопительного сезона в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершены, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук.Заявление прозвучало на полях Российской энергетической недели."Сейчас по всем муниципалитетам Югры стартовал отопительный сезон. Летний период – к сожалению, небольшой, и строительный сезон приходится планировать с учетом климатических особенностей нашего региона", - рассказал Кухарук.По словам губернатора, в ряде муниципалитетов масштабные работы проводились по строительству, но большей частью по модернизации и ремонту существующих инженерных сетей, в том числе тепловых."Во время наших выездных рабочих совещаний перед главами муниципалитетов стояла задача, чтобы до начала отопительного сезона все работы были завершены", - отметил Кухарук.Губернатор подчеркнул, что там, где эти работы уже завершаются, должны быть обеспечены возможности подключения в параллельном режиме всех объектов как жилищного сегмента, так и объектов социальной инфраструктуры."Я поставил нашему департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства задачу – сопровождать муниципалитеты для того, чтобы все работы, которые сегодня находятся в высокой степени готовности, но еще не завершены, были финализированы, чтобы проблем не возникало непосредственно при более отрицательных температурах", - заявил Кухарук.Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.В форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/forum-1974728842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, руслан кухарук, жкх, ханты-мансийский автономный округ