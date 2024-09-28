https://ria.ru/20240928/yugra-1975213362.html

Кухарук: главный приоритет работы – качество жизни югорчан

Кухарук: главный приоритет работы – качество жизни югорчан - РИА Новости, 28.09.2024

Кухарук: главный приоритет работы – качество жизни югорчан

Среди жителей Югры существует запрос на создание комфортных условий в части объектов городской среды, сообщил РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T09:42

2024-09-28T09:42

2024-09-28T09:42

ханты-мансийский автономный округ

жкх

россия

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

жилье

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Среди жителей Югры существует запрос на создание комфортных условий в части объектов городской среды, сообщил РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.Заявление прозвучало на полях Российской энергетической недели."Это сегодня, в том числе, и решение вопросов, которые связаны с созданием условий так называемого социального блока – новые школы, капитальный ремонт существующих, объекты спорта, транспортной, инженерной инфраструктуры. Это сегодня – все то, чем занимается правительство региона вместе с коллегами, которые работают в муниципалитетах Югры", - сказал Кухарук.Губернатор отметил, что это именно те вопросы, которые волнуют местных жителей."В каждом муниципалитете мы проводили встречу с жителями. Все те, кто неравнодушны, приходили на эти встречи, и мы обсуждали те вопросы, которые волнуют жителей. Я выслушал инициативы, предложения, которые озвучивали активные граждане", - рассказал Кухарук.По словам губернатора, вопросы, задаваемые жителями, касались не столько материально-технического обеспечения, сколько обеспечения кадров."Особенно это касалось не только крупных городов, но и отдаленных территорий – там, где дефицит кадров наблюдается и в сфере медицины, и в других социальных направлениях (в школах, детских садах). Это была такая проблема, которая озвучивалась практически в каждой встрече", - отметил Кухарук.Губернатор подчеркнул, что сегодня одним из поручений, которое транслируется правительству Югры и главам муниципалитетов – создание условий, чтобы люди выбирали те или иные учреждения социальной сферы, здравоохранения в том числе, в качестве места работы."Понятно, что здесь конкурировать только лишь одной заработной платой мы не сможем. Большей частью люди выбирают в целом комфорт и качество жизни. Это и наличие жилых помещений, и создание условий для того, чтобы можно было отвести и отдать ребенка в детский сад, в школу. Это качество городской среды, которое создает вся окружающая инфраструктура", - подчеркнул Кухарук.Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.В форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/forum-1974728842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, россия, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, жилье