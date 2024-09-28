https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html

Япония тоже хочет ядерное оружие

Япония тоже хочет ядерное оружие - РИА Новости, 28.09.2024

Япония тоже хочет ядерное оружие

Во вторник Япония получит нового премьер-министра, потому что вчера главой Либерально-демократической партии был избран Сигэру Исиба. Он победил в жесткой... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:02

аналитика

япония

китай

россия

сигэру исиба

синдзо абэ

нато

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Во вторник Япония получит нового премьер-министра, потому что вчера главой Либерально-демократической партии был избран Сигэру Исиба. Он победил в жесткой борьбе благодаря новым правилам (с недавних пор главу партии выбирают не только депутаты, но и рядовые партийцы, пусть и не напрямую) и очень давно шел к высшей власти, однако это как раз тот случай, когда можно уверенно предсказать, что у обоих его главных соперников еще все впереди. И не потому, что 67-летний Исиба долго не продержится в кресле премьера: у него есть как минимум год до всеобщих выборов, а в том случае, если ЛДПЯ покажет на них хороший результат, перед ним откроется четырехлетняя перспектива. Так что дело не в личных качествах Исибы, а в том, что оба проигравших ему претендента действительно имеют прекрасные шансы в будущем занять пост лидера партии и премьер-министра.Шестидесятитрехлетней Санаэ Такаити уже давно прочат место первой женщины в кресле премьера — она представляет фракцию и клан убитого два года назад Синдзо Абэ и пользуется популярностью в партии (хотя и представляет ее правое крыло). А 43-летнего Синдзиро Коидзуми — бывшего министра, сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми — прочили в самые молодые премьер-министры страны. Сейчас они проиграли, но и для Такаити, и тем более для молодого харизматика Коидзуми еще придет время возглавить правительство.А пока что Японией будет руководить Исиба, которого тоже не назовешь типичным японским политиком, претендующим на премьерство (то есть аккуратным и компромиссным). Формально Исиба соответствует главному критерию: он принадлежит к уважаемой семье, его отец был министром и губернатором, а сам он в возрасте 29 лет стал самым молодым депутатом парламента. Но при этом Исиба протестант и карьера его строилась не совсем традиционно: он критиковал начальство, уходил из партии, слишком откровенно высказывал свои взгляды (в том числе неожиданно либеральные для такой консервативной партии, как ЛДПЯ), приходил в правительство Абэ и ругался с ним. Четыре раза выдвигался на пост лидера партии — и всякий раз проигрывал. Он вел канал на YouTube, комментировал все актуальные темы и постепенно набирал популярность в массах — и сейчас это ему помогло, потому что его поддержка в партийных элитах была меньше, чем у той же Такаити. Исиба если не взломал, то принудил партийную машину ЛДПЯ, к тому же партийные бонзы понимают, что скандалы последнего времени подточили репутацию партии, а через год — выборы, которые нужно выиграть с хорошим результатом.Исибу называют правым и националистом — и в целом это так, но с важными оговорками. Да, он дважды был министром обороны (в первый раз — еще когда министерство называлось Управлением национальной обороны) и всегда уделял большое внимание международной политике (что тоже нетипично для японских депутатов). Исиба выступает за укрепление военного союза с США и строительство азиатской НАТО? Но тут есть важные нюансы. Исиба хочет повышения роли Японии — как на мировой арене, так и в альянсе со Штатами. Он неоднократно заявлял о том, что Токио должен иметь право голоса при решении вопроса о применении Америкой ядерного оружия (естественно, речь шла об Азиатско-Тихоокеанском регионе). Более того, Исиба считает, что у Японии должна быть возможность создать свое ядерное оружие. Не прямо сейчас, а в том случае, если это понадобится для национальной безопасности. Атомную бомбу он рассматривает как средство сдерживания — и тут напрашивается ответ, что против КНДР, Китая и России. Но и здесь все непросто: получившая атомную бомбу Япония не будет нуждаться в американской защите, в американском ядерном зонтике. А ведь убеждение в абсолютной необходимости, практически безальтернативности для Японии "американской защиты" является едва ли не краеугольным камнем, на котором держится американское влияние в Стране восходящего солнца. Поэтому даже намек на то, что Япония может обзавестись своим зонтиком, выглядит достаточно вызывающе.Конечно, от Исибы не стоит ждать попыток выйти из стройных рядов антироссийской коалиции, более того, он — сторонник включения Украины в НАТО — заявлял, что если бы она была в альянсе, то никакой войны бы не было. Но европейский театр военных действий на самом деле глубоко вторичен для японцев, а вот получить свой собственный, восточноазиатский, они совершенно не хотят. Поэтому, несмотря на активную поддержку Исибой не только Украины, но и Тайваня, на роль разжигателя войны (в данном случае Америки с Китаем) он точно не годится. Как японский националист, новый премьер будет искать возможности укрепить влияние Японии, используя для этого растущую американскую зацикленность на сдерживании Китая.При Абэ Япония хотела сблизиться с Россией, чтобы тем самым получить больше возможностей для ослабления своей зависимости от США и смягчить последствия российско-китайского сближения. Не вышло — Россия захотела получить хоть какие-то доказательства начала японского движения к стратегической самостоятельности. Сейчас положение для Японии стало только хуже: отношения с Россией заморожены, а Вашингтон все настойчивее ведет Токио по пути стратегического противостояния с Китаем. В том числе предлагая создать азиатскую НАТО. Однако Япония точно не хочет оказаться в новом альянсе на положении Германии в НАТО — не имеющей права вето страны, за счет которой американцы будут решать собственные проблемы и проводить свои комбинации.Хотя сама идея азиатской НАТО пока что носит в основном фантазийный характер (страны АСЕАН вступать в нее не собираются, противоречия между Южной Кореей и Японией не уменьшаются, а образовывать альянс только из США, Японии и Австралии не имеет смысла), даже за свое гипотетическое участие в ней Токио, по идее, должен будет запросить у Штатов очень большую цену — вот тогда и выяснится, насколько самостоятельным политиком и японским националистом является Сигэру Исиба.

https://ria.ru/20240923/yaponiya-1974307311.html

https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1975115146.html

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

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аналитика, япония, китай, россия, сигэру исиба, синдзо абэ, нато