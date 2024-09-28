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Николаев: оптимизация энергозатрат должна проводиться на серьезном уровне

Николаев: оптимизация энергозатрат должна проводиться на серьезном уровне - РИА Новости, 28.09.2024

Николаев: оптимизация энергозатрат должна проводиться на серьезном уровне

Оптимизация энергозатрат не только в динамично развивающихся регионах, но и в целом по стране должна проводиться на более серьезном уровне, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T09:20

2024-09-28T09:20

2024-09-28T09:20

республика саха (якутия)

экономика

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Оптимизация энергозатрат не только в динамично развивающихся регионах, но и в целом по стране должна проводиться на более серьезном уровне, сказал РИА Новости глава Республики Саха (Якутия), председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" Айсен Николаев.Заявление прозвучало на полях Российской энергетической недели.Комментируя слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода, Николаев отметил, что надо много работать, чтобы удовлетворить растущие потребности экономики нашей страны."Президент абсолютно прав, когда говорит, что рост энергопотребления, который сегодня наблюдается в стране, говорит о развитии экономики. В частности, Якутия – яркий тому пример. Мы до 2021 года были энергодонором. Считалось, что та энергосистема, которая была создана в 1970-80-х годах под потребности тогдашней экономики Советского Союза по Якутии все наши запросы покрывала", - сказал Николаев.По словам главы Республики Саха (Якутия), энергодефицит возник по причине экономического роста."Напомню, что Якутия сейчас растет темпами гораздо выше среднероссийских. Мы растем где-то 7-8% в год уже последние четыре года. Такой темп роста привел к тому, что с 2021 года мы стали энергодефицитными", отметил Николаев.Также глава региона подчеркнул, что сегодня по уже имеющимся инвестиционным проектам, которые находятся в стадии реализации, дефицит в перспективе может достигнуть очень значительной цифры в 1 гигаватт."По решению президента сейчас на территории Якутии реализуется ряд проектов, связанных со строительством новых объектов генерации мощностью порядка 1,6 гигаватт. Но с учетом того, что многие эти мощности уже фактически законтрактованы под мощности того же Восточного полигона, под другие, уже имеющиеся сегодня, реализованные проекты, дефицита строительство новых энергомощностей не закрывает", - констатировал Николаев.Однако, по словам главы Республики Саха (Якутия), выход есть."Мы должны говорить об энергосбережении. Чтобы мы все, начиная от рядовых жителей, заканчивая крупными промышленными предприятиями, научились оптимизировать свои затраты. Сегодня у нас на Комиссии Госсовета РФ выступал глава Чувашии Олег Николаев и рассказывал о том проекте, который они реализовали у себя в части цифрового двойника отдельно взятого микрорайона", - сообщил Николаев.По словам главы Республики Саха (Якутия), в результате правильной диспетчеризации, цифровизации процесса в Чувашии практически на 15% смогли оптимизировать потребление электроэнергии по достаточно серьезному, крупному микрорайону."Вот такие практики надо тиражировать, надо их поддерживать для того, чтобы мы не просто строили новые энергомощности, но и могли оптимизировать тот расход электричества, который сегодня у нас есть", - резюмировал Николаев.Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.В форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, айсен николаев, республика саха (якутия)