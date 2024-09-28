https://ria.ru/20240928/vzryvy-1975209208.html

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 28.09.2024

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Власти Украины утверждают, что ряд объектов критической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:46

2024-09-28T08:46

2024-09-28T08:46

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что ряд объектов критической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Как утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, повреждены "объекты критической инфраструктуры, админздание". Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины