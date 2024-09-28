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Патриарх Кирилл выразил соболезнования после трагедии в Дагестане
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после трагедии в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после трагедии в Дагестане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову и архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому Варлааму в РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:14
2024-09-28T19:14
2024-09-28T19:14
религия
махачкала
россия
русская православная церковь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
происшествия
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову и архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому Варлааму в связи с трагическими событиями в Махачкале, сообщает сайт РПЦ. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем. "С большой печалью воспринял весть о чрезвычайном происшествии в пригороде Махачкалы: в результате взрыва и последовавшего затем сильного пожара на автозаправочной станции в пос. Новый Хушет погибли и пострадали многие люди, в том числе и дети. Убежден, что власти Дагестана не оставят без внимания и необходимой поддержки тех, кого коснулась эта страшная трагедия. Махачкалинская епархия РПЦ, со своей стороны, также готова оказать духовную помощь нуждающимся. Господь да укрепит силы врачей и спасателей, борющихся ныне за жизни раненных, утешит скорбящих и дарует скорейшее исцеление пострадавшим", - говорится в заявлении патриарха Кирилла.
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махачкала, россия, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, происшествия
Религия, Махачкала, Россия, Русская православная церковь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после трагедии в Дагестане
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после взрыва на АЗС в Дагестане