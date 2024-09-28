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Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
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17:45 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/vzryv-1975260184.html
Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане
Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане
Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло выразил в своем Telegram-канале соболезнования родственникам погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:45
2024-09-28T17:45
происшествия
махачкала
россия
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло выразил в своем Telegram-канале соболезнования родственникам погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем. "От имени жителей Северной Осетии хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС. Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. И, конечно, готовы оказать всю необходимую помощь", - написал Меняйло.
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происшествия, махачкала, россия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане

Меняйло выразил соболезнования родным погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло выразил в своем Telegram-канале соболезнования родственникам погибших при взрыве на АЗС в Дагестане.
В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем.
"От имени жителей Северной Осетии хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС. Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. И, конечно, готовы оказать всю необходимую помощь", - написал Меняйло.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
При взрыве на АЗС в Дагестане погибла мать с двумя детьми
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ПроисшествияМахачкалаРоссияСергей МеняйлоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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