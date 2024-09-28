https://ria.ru/20240928/vzryv-1975260184.html
Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане
Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане
Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло выразил в своем Telegram-канале соболезнования родственникам погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:45
2024-09-28T17:45
2024-09-28T17:45
происшествия
махачкала
россия
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло выразил в своем Telegram-канале соболезнования родственникам погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем. "От имени жителей Северной Осетии хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС. Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. И, конечно, готовы оказать всю необходимую помощь", - написал Меняйло.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, россия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане
Меняйло выразил соболезнования родным погибших при взрыве на АЗС в Махачкале