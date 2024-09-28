https://ria.ru/20240928/vzryv-1975260184.html

Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане

Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024

Меняйло выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане

Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло выразил в своем Telegram-канале соболезнования родственникам погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:45

2024-09-28T17:45

2024-09-28T17:45

происшествия

махачкала

россия

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975210333_0:51:1123:683_1920x0_80_0_0_2a3a37b156943488a7ef236f81e3129b.jpg

ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло выразил в своем Telegram-канале соболезнования родственникам погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем. "От имени жителей Северной Осетии хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС. Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. И, конечно, готовы оказать всю необходимую помощь", - написал Меняйло.

https://ria.ru/20240928/vzryv-1975224623.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, россия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале