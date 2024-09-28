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Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС

Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС - РИА Новости, 28.09.2024

Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС

Разбор завалов на месте взрыва АЗС на окраине Махачкалы продолжается, без вести пропавших на данный момент нет, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, при этом РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:23

2024-09-28T13:23

2024-09-28T13:23

происшествия

махачкала

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Разбор завалов на месте взрыва АЗС на окраине Махачкалы продолжается, без вести пропавших на данный момент нет, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, при этом не исключив, что еще не все тела могут быть извлечены из-под завалов. "Без вести пропавших на сегодняшний день нет. Ну, чтобы сверить часы, на данный момент у нас 23 пострадавших, из них 12 погибших, 2 ребенка. Но сейчас разбор завалов пока продолжается. То есть в течение ночи по накаленным конструкциям было тяжело проводить полный объем (работ)", - сказал Меликов журналистам. По оценке специалистов МЧС, отметил он, разбор завалов будет продолжаться в течение всего дня. "И мы не можем исключать, что при разборе завалов не будут обнаружены люди, которые при вчерашнем взрыве оказывались в тех местах, где эти конструкции сложились. То есть говорить о без вести пропавших я бы не стал, но о том, что возможно не все тела излечены, это на самом деле есть повод об этом думать", - заключил глава Дагестана. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием.

махачкала

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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T13:23 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, видео