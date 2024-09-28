Рейтинг@Mail.ru
Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/vzryv-1975233984.html
Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС
Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС - РИА Новости, 28.09.2024
Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС
Разбор завалов на месте взрыва АЗС на окраине Махачкалы продолжается, без вести пропавших на данный момент нет, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, при этом РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:23
2024-09-28T13:23
происшествия
махачкала
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975210279_0:54:1059:649_1920x0_80_0_0_bbe3b593c828e1b6f969bc65d69c4db7.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Разбор завалов на месте взрыва АЗС на окраине Махачкалы продолжается, без вести пропавших на данный момент нет, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, при этом не исключив, что еще не все тела могут быть извлечены из-под завалов. "Без вести пропавших на сегодняшний день нет. Ну, чтобы сверить часы, на данный момент у нас 23 пострадавших, из них 12 погибших, 2 ребенка. Но сейчас разбор завалов пока продолжается. То есть в течение ночи по накаленным конструкциям было тяжело проводить полный объем (работ)", - сказал Меликов журналистам. По оценке специалистов МЧС, отметил он, разбор завалов будет продолжаться в течение всего дня. "И мы не можем исключать, что при разборе завалов не будут обнаружены люди, которые при вчерашнем взрыве оказывались в тех местах, где эти конструкции сложились. То есть говорить о без вести пропавших я бы не стал, но о том, что возможно не все тела излечены, это на самом деле есть повод об этом думать", - заключил глава Дагестана. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием.
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-28T13:23
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975210279_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f6f8679c5184b7a19f84e1d653025fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, видео
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Разбор завалов на месте взрыва АЗС на окраине Махачкалы продолжается, без вести пропавших на данный момент нет, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, при этом не исключив, что еще не все тела могут быть извлечены из-под завалов.
2024-09-28T13:23
true
PT0M16S
Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС

Меликов: разбор завалов на месте взрыва АЗС в Махачкале продолжается

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Разбор завалов на месте взрыва АЗС на окраине Махачкалы продолжается, без вести пропавших на данный момент нет, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, при этом не исключив, что еще не все тела могут быть извлечены из-под завалов.
«
"Без вести пропавших на сегодняшний день нет. Ну, чтобы сверить часы, на данный момент у нас 23 пострадавших, из них 12 погибших, 2 ребенка. Но сейчас разбор завалов пока продолжается. То есть в течение ночи по накаленным конструкциям было тяжело проводить полный объем (работ)", - сказал Меликов журналистам.
По оценке специалистов МЧС, отметил он, разбор завалов будет продолжаться в течение всего дня.
"И мы не можем исключать, что при разборе завалов не будут обнаружены люди, которые при вчерашнем взрыве оказывались в тех местах, где эти конструкции сложились. То есть говорить о без вести пропавших я бы не стал, но о том, что возможно не все тела излечены, это на самом деле есть повод об этом думать", - заключил глава Дагестана.
В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием.
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала