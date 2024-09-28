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Меликов рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
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12:41 28.09.2024
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Меликов рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане
Меликов рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Меликов рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане
Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получат от 200 до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:41
2024-09-28T12:41
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получат от 200 до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов. "От 250 до 500 тысяч рублей (выплатят - ред.) пострадавшим в зависимости от травм, степени их тяжести", - сказал Меликов журналистам. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, видео
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Меликов рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получат от 200 до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов.
2024-09-28T12:41
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Меликов рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане

Меликов: пострадавшие при взрыве на АЗС получат от 200 до 500 тысяч рублей

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получат от 200 до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"От 250 до 500 тысяч рублей (выплатят - ред.) пострадавшим в зависимости от травм, степени их тяжести", - сказал Меликов журналистам.
В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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