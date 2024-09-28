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Меликов рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане

Меликов рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024

Меликов рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане

Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получат от 200 до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:41

2024-09-28T12:41

2024-09-28T12:41

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получат от 200 до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов. "От 250 до 500 тысяч рублей (выплатят - ред.) пострадавшим в зависимости от травм, степени их тяжести", - сказал Меликов журналистам. В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T12:41 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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