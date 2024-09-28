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НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/vsu-1975258935.html
НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо
НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо
Применение украинской армией запрещенных видов оружия не контролируется, а наоборот поощряется властями из Киева и стран блока НАТО, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:32
2024-09-28T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
херсонская область
владимир сальдо
нато
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. Применение украинской армией запрещенных видов оружия не контролируется, а наоборот поощряется властями из Киева и стран блока НАТО, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Конечно же, знаете, вот эти все правила войны, которые прописаны в различных конвенциях, на поверку оказываются только прописанными на бумаге. Потому что они нарушаются повсеместно. Ну начнем - да там, кассетные боеприпасы запрещены вроде бы как. Страны НАТО поставляют их без совести и чести вооруженным силам Украины, и те их применяют… Применение запрещенных видов оружия - оно же никем не контролируется. Оно наоборот поощряется…", - заявил РИА Новости глава Херсонской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, херсонская область , владимир сальдо, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, НАТО
НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо

Сальдо: Киев и НАТО поощряют применение ВСУ запрещенных видов оружия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. Применение украинской армией запрещенных видов оружия не контролируется, а наоборот поощряется властями из Киева и стран блока НАТО, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Конечно же, знаете, вот эти все правила войны, которые прописаны в различных конвенциях, на поверку оказываются только прописанными на бумаге. Потому что они нарушаются повсеместно. Ну начнем - да там, кассетные боеприпасы запрещены вроде бы как. Страны НАТО поставляют их без совести и чести вооруженным силам Украины, и те их применяют… Применение запрещенных видов оружия - оно же никем не контролируется. Оно наоборот поощряется…", - заявил РИА Новости глава Херсонской области.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХерсонская областьВладимир СальдоНАТО
 
 
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