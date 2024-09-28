https://ria.ru/20240928/vsu-1975258935.html

НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо

НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024

НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо

Применение украинской армией запрещенных видов оружия не контролируется, а наоборот поощряется властями из Киева и стран блока НАТО, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:32

2024-09-28T17:32

2024-09-28T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

херсонская область

владимир сальдо

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_162:0:3072:1637_1920x0_80_0_0_152f4a16998ec120a83e45c100d8dab2.jpg

ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. Применение украинской армией запрещенных видов оружия не контролируется, а наоборот поощряется властями из Киева и стран блока НАТО, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Конечно же, знаете, вот эти все правила войны, которые прописаны в различных конвенциях, на поверку оказываются только прописанными на бумаге. Потому что они нарушаются повсеместно. Ну начнем - да там, кассетные боеприпасы запрещены вроде бы как. Страны НАТО поставляют их без совести и чести вооруженным силам Украины, и те их применяют… Применение запрещенных видов оружия - оно же никем не контролируется. Оно наоборот поощряется…", - заявил РИА Новости глава Херсонской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240918/plennyj-1973503800.html

украина

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, херсонская область , владимир сальдо, нато