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НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо
НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо - РИА Новости, 28.09.2024
НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо
Применение украинской армией запрещенных видов оружия не контролируется, а наоборот поощряется властями из Киева и стран блока НАТО, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:32
2024-09-28T17:32
2024-09-28T17:32
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. Применение украинской армией запрещенных видов оружия не контролируется, а наоборот поощряется властями из Киева и стран блока НАТО, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Конечно же, знаете, вот эти все правила войны, которые прописаны в различных конвенциях, на поверку оказываются только прописанными на бумаге. Потому что они нарушаются повсеместно. Ну начнем - да там, кассетные боеприпасы запрещены вроде бы как. Страны НАТО поставляют их без совести и чести вооруженным силам Украины, и те их применяют… Применение запрещенных видов оружия - оно же никем не контролируется. Оно наоборот поощряется…", - заявил РИА Новости глава Херсонской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, НАТО
НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо
Сальдо: Киев и НАТО поощряют применение ВСУ запрещенных видов оружия