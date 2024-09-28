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СК завел дело о терроризме из-за расправ ВСУ над жителями Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
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16:12 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/vsu-1975247896.html
СК завел дело о терроризме из-за расправ ВСУ над жителями Курской области
СК завел дело о терроризме из-за расправ ВСУ над жителями Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
СК завел дело о терроризме из-за расправ ВСУ над жителями Курской области
Два уголовных дела заведено в отношении боевиков ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, сообщило главное военное следственное РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:12
2024-09-28T16:12
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Два уголовных дела заведено в отношении боевиков ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, сообщило главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале. Отмечается, что в социальных медиа размещены публикации о повешении в церкви жителя села в Курской области, а также об атаке дронами жилых домов в селе Волоконск Курской области со стороны украинских боевиков. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105, пунктов "а", "д", "ж" и "л" части 2 статьи 105, (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом и с особой жестокостью по мотивам политической и идеологической ненависти) и пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении ведомства. По данным СК, в конце августа 2024 года, боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области в условиях вооруженного конфликта совершили обстрелы и поджоги трех частных жилых домов, после чего с использованием автоматического огнестрельного оружия совершили убийство с особой жестокостью, проживавших на территории указанного населенного пункта двух гражданских лиц. Кроме этого, в конце сентября 2024 года боевики перечисленных подразделений Украины, используя управляемые БПЛА с прикрепленными к ним взрывными устройствами и емкостями с зажигательной смесью, совершили поджоги частных жилых домов, расположенных в селе Волоконск Большесолдатского района Курской области, с находящимися внутри людьми. Не менее восьми частных жилых домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены и восстановлению не подлежат. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240928/eks-politseyskiy-1975201448.html
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975184113.html
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завел дело о терроризме из-за расправ ВСУ над жителями Курской области

СК завел два дела на боевиков ВСУ, причастных к преступлениям в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Два уголовных дела заведено в отношении боевиков ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, сообщило главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале.
Отмечается, что в социальных медиа размещены публикации о повешении в церкви жителя села в Курской области, а также об атаке дронами жилых домов в селе Волоконск Курской области со стороны украинских боевиков.
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"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105, пунктов "а", "д", "ж" и "л" части 2 статьи 105, (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом и с особой жестокостью по мотивам политической и идеологической ненависти) и пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, в конце августа 2024 года, боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области в условиях вооруженного конфликта совершили обстрелы и поджоги трех частных жилых домов, после чего с использованием автоматического огнестрельного оружия совершили убийство с особой жестокостью, проживавших на территории указанного населенного пункта двух гражданских лиц.
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Кроме этого, в конце сентября 2024 года боевики перечисленных подразделений Украины, используя управляемые БПЛА с прикрепленными к ним взрывными устройствами и емкостями с зажигательной смесью, совершили поджоги частных жилых домов, расположенных в селе Волоконск Большесолдатского района Курской области, с находящимися внутри людьми. Не менее восьми частных жилых домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены и восстановлению не подлежат.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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