https://ria.ru/20240928/vsu-1975247896.html

СК завел дело о терроризме из-за расправ ВСУ над жителями Курской области

СК завел дело о терроризме из-за расправ ВСУ над жителями Курской области - РИА Новости, 28.09.2024

СК завел дело о терроризме из-за расправ ВСУ над жителями Курской области

Два уголовных дела заведено в отношении боевиков ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, сообщило главное военное следственное РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:12

2024-09-28T16:12

2024-09-28T16:12

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Два уголовных дела заведено в отношении боевиков ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, сообщило главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале. Отмечается, что в социальных медиа размещены публикации о повешении в церкви жителя села в Курской области, а также об атаке дронами жилых домов в селе Волоконск Курской области со стороны украинских боевиков. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105, пунктов "а", "д", "ж" и "л" части 2 статьи 105, (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом и с особой жестокостью по мотивам политической и идеологической ненависти) и пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении ведомства. По данным СК, в конце августа 2024 года, боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области в условиях вооруженного конфликта совершили обстрелы и поджоги трех частных жилых домов, после чего с использованием автоматического огнестрельного оружия совершили убийство с особой жестокостью, проживавших на территории указанного населенного пункта двух гражданских лиц. Кроме этого, в конце сентября 2024 года боевики перечисленных подразделений Украины, используя управляемые БПЛА с прикрепленными к ним взрывными устройствами и емкостями с зажигательной смесью, совершили поджоги частных жилых домов, расположенных в селе Волоконск Большесолдатского района Курской области, с находящимися внутри людьми. Не менее восьми частных жилых домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены и восстановлению не подлежат. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240928/eks-politseyskiy-1975201448.html

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975184113.html

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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины