СК завел дело о терроризме из-за расправ ВСУ над жителями Курской области
СК завел два дела на боевиков ВСУ, причастных к преступлениям в Курской области
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Два уголовных дела заведено в отношении боевиков ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, сообщило главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале.
Отмечается, что в социальных медиа размещены публикации о повешении в церкви жителя села в Курской области, а также об атаке дронами жилых домов в селе Волоконск Курской области со стороны украинских боевиков.
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"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктов "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105, пунктов "а", "д", "ж" и "л" части 2 статьи 105, (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом и с особой жестокостью по мотивам политической и идеологической ненависти) и пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, в конце августа 2024 года, боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области в условиях вооруженного конфликта совершили обстрелы и поджоги трех частных жилых домов, после чего с использованием автоматического огнестрельного оружия совершили убийство с особой жестокостью, проживавших на территории указанного населенного пункта двух гражданских лиц.
Кроме этого, в конце сентября 2024 года боевики перечисленных подразделений Украины, используя управляемые БПЛА с прикрепленными к ним взрывными устройствами и емкостями с зажигательной смесью, совершили поджоги частных жилых домов, расположенных в селе Волоконск Большесолдатского района Курской области, с находящимися внутри людьми. Не менее восьми частных жилых домов получили значительные повреждения, не менее двух домов полностью разрушены и восстановлению не подлежат.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.
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