Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, заявил Лавров
Лавров: РФ не увеличивает арсенал наступательных вооружений, пока действует ДСНВ
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия не увеличивает свой арсенал стратегических наступательных вооружений, по крайней мере, пока Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы свой арсенал не увеличиваем. Это лишний раз подтверждают наши официальные представители. Действует до 2026 года Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, где соответствующие уровни закреплены. Мы ими руководствуемся, по крайней мере, пока этот договор в силе. Мы приостановили свое участие в нем, но сказали, что мы будем соблюдать уровни и обмениваться с американцами некоторыми видами информации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
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