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Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2024
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21:39 28.09.2024 (обновлено: 21:53 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/vooruzheniya-1975285053.html
Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, заявил Лавров
Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2024
Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, заявил Лавров
Россия не увеличивает свой арсенал стратегических наступательных вооружений, по крайней мере, пока Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:39
2024-09-28T21:53
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия не увеличивает свой арсенал стратегических наступательных вооружений, по крайней мере, пока Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы свой арсенал не увеличиваем. Это лишний раз подтверждают наши официальные представители. Действует до 2026 года Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, где соответствующие уровни закреплены. Мы ими руководствуемся, по крайней мере, пока этот договор в силе. Мы приостановили свое участие в нем, но сказали, что мы будем соблюдать уровни и обмениваться с американцами некоторыми видами информации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
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россия, сша, франция, сергей лавров, владимир путин, нато, оон, генеральная ассамблея оон, сергей рябков, в мире
Россия, США, Франция, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Рябков, В мире
Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, заявил Лавров

Лавров: РФ не увеличивает арсенал наступательных вооружений, пока действует ДСНВ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия не увеличивает свой арсенал стратегических наступательных вооружений, по крайней мере, пока Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы свой арсенал не увеличиваем. Это лишний раз подтверждают наши официальные представители. Действует до 2026 года Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, где соответствующие уровни закреплены. Мы ими руководствуемся, по крайней мере, пока этот договор в силе. Мы приостановили свое участие в нем, но сказали, что мы будем соблюдать уровни и обмениваться с американцами некоторыми видами информации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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27 сентября, 08:00
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
22 сентября, 08:00
 
РоссияСШАФранцияСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОООНГенеральная Ассамблея ООНСергей РябковВ мире
 
 
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