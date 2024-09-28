https://ria.ru/20240928/vooruzheniya-1975285053.html

Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, заявил Лавров

Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2024

Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, заявил Лавров

Россия не увеличивает свой арсенал стратегических наступательных вооружений, по крайней мере, пока Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T21:39

2024-09-28T21:39

2024-09-28T21:53

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия не увеличивает свой арсенал стратегических наступательных вооружений, по крайней мере, пока Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остается в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы свой арсенал не увеличиваем. Это лишний раз подтверждают наши официальные представители. Действует до 2026 года Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, где соответствующие уровни закреплены. Мы ими руководствуемся, по крайней мере, пока этот договор в силе. Мы приостановили свое участие в нем, но сказали, что мы будем соблюдать уровни и обмениваться с американцами некоторыми видами информации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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