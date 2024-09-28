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Лавров ответил на вопрос о возможности продажи Турцией комплексов С-400
Лавров ответил на вопрос о возможности продажи Турцией комплексов С-400 - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров ответил на вопрос о возможности продажи Турцией комплексов С-400
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность продажи Турцией поставленных Россией комплексы С-400 ради получения американских самолетов F-35, заявил, что РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:20
2024-09-28T21:20
2024-09-28T21:20
россия
турция
сергей лавров
с-400 «триумф»
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность продажи Турцией поставленных Россией комплексы С-400 ради получения американских самолетов F-35, заявил, что в контрактах есть графа о сертификате конечного пользователя, требующая согласия поставщика на такие действия с поставленными вооружениями. "Здесь... существует конкретное добавление, что в контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользователя", - сказал он в ходе пресс-конференции. "Для того, чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то еще сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала", - отметил министр.
https://ria.ru/20240829/s-400-1969215815.html
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россия, турция, сергей лавров, с-400 «триумф», f-35, в мире
Россия, Турция, Сергей Лавров, С-400 «Триумф», F-35, В мире
Лавров ответил на вопрос о возможности продажи Турцией комплексов С-400
Лавров: в контрактах по продаже оружия есть графа о конечном пользователе
ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность продажи Турцией поставленных Россией комплексы С-400 ради получения американских самолетов F-35, заявил, что в контрактах есть графа о сертификате конечного пользователя, требующая согласия поставщика на такие действия с поставленными вооружениями.
"Здесь... существует конкретное добавление, что в контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользователя", - сказал он в ходе пресс-конференции.
"Для того, чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то еще сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала", - отметил министр.