https://ria.ru/20240928/vooruzheniya-1975282855.html

Лавров ответил на вопрос о возможности продажи Турцией комплексов С-400

Лавров ответил на вопрос о возможности продажи Турцией комплексов С-400 - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров ответил на вопрос о возможности продажи Турцией комплексов С-400

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность продажи Турцией поставленных Россией комплексы С-400 ради получения американских самолетов F-35, заявил, что РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T21:20

2024-09-28T21:20

2024-09-28T21:20

россия

турция

сергей лавров

с-400 «триумф»

f-35

в мире

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность продажи Турцией поставленных Россией комплексы С-400 ради получения американских самолетов F-35, заявил, что в контрактах есть графа о сертификате конечного пользователя, требующая согласия поставщика на такие действия с поставленными вооружениями. "Здесь... существует конкретное добавление, что в контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользователя", - сказал он в ходе пресс-конференции. "Для того, чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то еще сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала", - отметил министр.

https://ria.ru/20240829/s-400-1969215815.html

россия

турция

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россия, турция, сергей лавров, с-400 «триумф», f-35, в мире