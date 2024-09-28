https://ria.ru/20240928/volonter-1975199861.html

Волонтер из курского приграничья рассказала о решении помогать жителям

Волонтер из курского приграничья рассказала о решении помогать жителям - РИА Новости, 28.09.2024

Волонтер из курского приграничья рассказала о решении помогать жителям

Волонтер Российского Красного креста Курской области Алина Алипова рассказала РИА Новости, что она, несмотря на сложности из-за переезда из приграничья, не... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T04:19

2024-09-28T04:19

2024-09-28T04:21

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

курск

валерий герасимов

вооруженные силы украины

российский красный крест

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КУРСК, 28 сен - РИА Новости. Волонтер Российского Красного креста Курской области Алина Алипова рассказала РИА Новости, что она, несмотря на сложности из-за переезда из приграничья, не может оставаться в стороне от беды земляков, решила, что "если не может воевать, то надо помогать мирным жителям". Алипова родом из поселка Марьино Рыльского района Курской области. Восьмого августа она с семьей эвакуировалась в Курск из-за обострения обстановки. Сняв квартиру, решила стать волонтером Российского Красного креста и помогать людям, которые пострадали из-за вторжения ВСУ. Девушка учится на пятом курсе Курского государственного медицинского университета. Даже после начала учебного года работу волонтером не прекратила. По ее словам, пока в вузе разрешено дистанционное обучение: она будет днем помогать людям, а по вечерам учиться. "У меня такая позиция, если я не могу помочь военным, воевать своему краю - я сама родилась в Курске, я живу в Курске, я учусь в Курске в медицинском университете, - если я могу чем-то помочь, а конкретно волонтерам, мирным жителям, то я помогаю. Я прихожу в Красный Крест каждый день, помогаю оформлять людей, выдавать сертификаты, гуманитарную помощь", - рассказала Алина. Девушка объясняет, что людям из приграничья нужна не столько материальная, сколько моральная поддержка. Люди приходят за гигиеническими наборами, одеждой и другими предметами первой необходимости, приходят делиться с волонтерами своим горем, и она всегда старается найти слова поддержки. "Поддерживаю словом, потому что так или иначе каждый человек делится своей ситуацией, своими переживаниями, и необходимо найти нужные слова и поддержать человека", - рассказала Алипова. Девушка, пережив все сложности эвакуации из приграничья, глубоко проникается ситуацией каждого, кому помогает. Отмечает, что внутренних ресурсов на это хватает. "Я прекрасно понимаю их надежды вернуться домой. То, что они скучают по дому. И как бы именно со своей стороны пытаюсь поддержать их в плане, что главное, чтобы были живы их родные и близкие. А все остальное... Понятное дело, что жалко дом... Стены, да, где они выросли. Особенно пожилые люди, бабушки, которые воспитали там внуков, они обстроили эту квартиру, они все это покупали, и им жалко там огороды, дома, то, что они сажали, потому что для них это, не знаю, возможно, даже цель их жизни сейчас, - посадить картошку, помидоры, собрать урожай, накормить внуков этой картошкой. Но главное, что сейчас их внуки, их семья - в безопасности, а дальше уже действовать по ситуации", - объясняет Алина. Девушка добавляет, что не представляет, как можно было остаться равнодушной в такой ситуации. Она с самого начала решила, что нужно помогать, делает то, что в ее силах. Она не может работать врачом и оперировать бойцов, потому что еще нет нужного опыта и квалификации, но, как она пояснила, может "прийти и помогать тем, что умеет делать руками, головой". "Я студентка, я не зарабатываю много денег, но так или иначе все равно 100 рублей, 200 рублей я всегда перевожу в помощь даже тем же солдатам. Но большие суммы я перевозить не могу опять-таки из-за того, что я студент", - объясняет она. Алипова заверила, что будет помогать до тех пор, пока есть такая возможность и пока люди в этом будут нуждаться. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/shaman-1965384742.html

https://ria.ru/20240926/vsu-1974828693.html

https://ria.ru/20240927/vsu-1974987272.html

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россия, курская область, владимир путин, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины, российский красный крест, красный крест