https://ria.ru/20240928/vertolet-1975272339.html

Посольство подтвердило, что на вертолете в Пакистане находились россияне

Посольство подтвердило, что на вертолете в Пакистане находились россияне - РИА Новости, 28.09.2024

Посольство подтвердило, что на вертолете в Пакистане находились россияне

Посольство России в Исламабаде подтвердило, что на борту разбившегося в Пакистане вертолета было двое россиян, их состояние неизвестно. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:41

2024-09-28T19:41

2024-09-28T19:54

пакистан

россия

в мире

ми-8 амтш

северный вазиристан

хайбер-пахтунхва

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посольство России в Исламабаде подтвердило, что на борту разбившегося в Пакистане вертолета было двое россиян, их состояние неизвестно."Сегодня в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение вертолёт Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Двое из них - второй пилот и бортовой механик - граждане России", — сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.Посольство сообщило, что на данный момент не располагает информацией о состоянии россиян, но находится на связи с представителем компании "ПАНХ" в Пакистане, сотрудники которой находились на борту, и внимательно следит за развитием ситуации.Ранее издание Geo сообщило о крушении вертолета пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным издания, вертолетом управляли российские пилоты, а при крушении машины погибли шесть человек и восемь получили ранения. Источники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.

https://ria.ru/20240909/kamchatka-1971576479.html

пакистан

россия

северный вазиристан

хайбер-пахтунхва

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пакистан, россия, в мире, ми-8 амтш, северный вазиристан, хайбер-пахтунхва