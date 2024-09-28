СМИ рассказали о давлении на Украину в пользу переговоров с Россией
El País: на Украину усиливается внешнее давление в пользу переговоров с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украина достигает предела возможностей после двух с половиной лет конфликта, внешнее давление в пользу переговоров с Россией усиливается, пишет испанская газета El País.
По данным газеты, моральный дух на Украине начинает падать.
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"После двух с половиной лет конфликта Украина достигает передела своих возможностей... Также усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки", - говорится в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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