Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о давлении на Украину в пользу переговоров с Россией - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 28.09.2024 (обновлено: 15:46 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/ukraina-1975234662.html
СМИ рассказали о давлении на Украину в пользу переговоров с Россией
СМИ рассказали о давлении на Украину в пользу переговоров с Россией - РИА Новости, 28.09.2024
СМИ рассказали о давлении на Украину в пользу переговоров с Россией
Украина достигает предела возможностей после двух с половиной лет конфликта, внешнее давление в пользу переговоров с Россией усиливается, пишет испанская газета РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:36
2024-09-28T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украина достигает предела возможностей после двух с половиной лет конфликта, внешнее давление в пользу переговоров с Россией усиливается, пишет испанская газета El País. По данным газеты, моральный дух на Украине начинает падать. "После двух с половиной лет конфликта Украина достигает передела своих возможностей... Также усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки", - говорится в публикации. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали о давлении на Украину в пользу переговоров с Россией

El País: на Украину усиливается внешнее давление в пользу переговоров с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украина достигает предела возможностей после двух с половиной лет конфликта, внешнее давление в пользу переговоров с Россией усиливается, пишет испанская газета El País.
По данным газеты, моральный дух на Украине начинает падать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украину привели на убой
25 сентября, 08:00
"После двух с половиной лет конфликта Украина достигает передела своих возможностей... Также усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки", - говорится в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
22 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала