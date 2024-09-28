https://ria.ru/20240928/ukraina-1975219449.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.09.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:05

2024-09-28T11:05

2024-09-28T11:07

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более двух часов. В Харьковской области тревогу объявили в 10.05 мск. На все остальные упомянутые регионы тревога распространилась в 10.43. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины