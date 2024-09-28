https://ria.ru/20240928/udar-1975276324.html

Очевидцы сообщили об израильском ударе по кварталу у аэропорта в Бейруте

Очевидцы сообщили об израильском ударе по кварталу у аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 28.09.2024

Очевидцы сообщили об израильском ударе по кварталу у аэропорта в Бейруте

Окраина района Лейляки в южном пригороде столицы Ливана, прилегающая к международному аэропорту Бейрута, подверглась атаке ВВС Израиля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:20

2024-09-28T20:20

2024-09-28T20:32

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

ливан

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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. Окраина района Лейляки в южном пригороде столицы Ливана, прилегающая к международному аэропорту Бейрута, подверглась атаке ВВС Израиля, сообщил РИА Новости очевидец."Удар пришелся по району Лейляки прямо рядом с аэропортом. Был один взрыв", — рассказал собеседник агентства.В районе Лейляки возле международного аэропорта расположены складские помещения крупных оптовых компаний.

https://ria.ru/20240928/ubiystvo-1975259080.html

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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, ливан, израиль