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Очевидцы сообщили об израильском ударе по кварталу у аэропорта в Бейруте
Очевидцы сообщили об израильском ударе по кварталу у аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 28.09.2024
Очевидцы сообщили об израильском ударе по кварталу у аэропорта в Бейруте
Окраина района Лейляки в южном пригороде столицы Ливана, прилегающая к международному аэропорту Бейрута, подверглась атаке ВВС Израиля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:20
2024-09-28T20:20
2024-09-28T20:32
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. Окраина района Лейляки в южном пригороде столицы Ливана, прилегающая к международному аэропорту Бейрута, подверглась атаке ВВС Израиля, сообщил РИА Новости очевидец."Удар пришелся по району Лейляки прямо рядом с аэропортом. Был один взрыв", — рассказал собеседник агентства.В районе Лейляки возле международного аэропорта расположены складские помещения крупных оптовых компаний.
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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, ливан, израиль
Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Ливан, Израиль
Очевидцы сообщили об израильском ударе по кварталу у аэропорта в Бейруте
Очевидцы: ЦАХАЛ ударил по району Лейляки у аэропорта в Бейруте