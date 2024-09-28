https://ria.ru/20240928/ucheniya-1975200975.html

Ивановские десантники тренируются на полигоне в ЛНР

Ивановские десантники тренируются на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 28.09.2024

Ивановские десантники тренируются на полигоне в ЛНР

Штурмовые подразделения ивановских десантников, вышедших с передовой, совершенствуют свои навыки на полигоне в тыловом районе в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:06

2024-09-28T05:06

2024-09-28T05:06

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения ивановских десантников, вышедших с передовой, совершенствуют свои навыки на полигоне в тыловом районе в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На специально построенной и подготовленной психологической полосе (полоса препятствий для тренировки - ред.) опытные военнослужащие вместе с инструкторами проводят занятия, на которых отрабатываются действия штурмовых групп в двойках и тройках, захват условного объекта, который включает в себя выход к объекту, непосредственный штурм объекта и отход", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что психологическая полоса максимально имитирует боевую обстановку с воздействием на штурмовиков артиллерии, FPV-дронов и других орудий противника, что позволяет прочувствовать обстановку, приближенную к реальному бою. "Тренировки проходят под руководством инструкторов, имеющих опыт ведения боевых действий. В процессе подготовки, длящейся не менее трех недель, регулярно совершенствуются и вводятся новые методики действий", - добавили в оборонном ведомстве. Отмечается, что данные занятия разрабатываются с учетом анализа опыта, полученного при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20240928/maxxpro-1975200714.html

https://ria.ru/20240928/ka-52-1975200845.html

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луганская народная республика, безопасность, россия