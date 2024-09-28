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Ивановские десантники тренируются на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 28.09.2024
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Ивановские десантники тренируются на полигоне в ЛНР
Ивановские десантники тренируются на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 28.09.2024
Ивановские десантники тренируются на полигоне в ЛНР
Штурмовые подразделения ивановских десантников, вышедших с передовой, совершенствуют свои навыки на полигоне в тыловом районе в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:06
2024-09-28T05:06
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения ивановских десантников, вышедших с передовой, совершенствуют свои навыки на полигоне в тыловом районе в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На специально построенной и подготовленной психологической полосе (полоса препятствий для тренировки - ред.) опытные военнослужащие вместе с инструкторами проводят занятия, на которых отрабатываются действия штурмовых групп в двойках и тройках, захват условного объекта, который включает в себя выход к объекту, непосредственный штурм объекта и отход", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что психологическая полоса максимально имитирует боевую обстановку с воздействием на штурмовиков артиллерии, FPV-дронов и других орудий противника, что позволяет прочувствовать обстановку, приближенную к реальному бою. "Тренировки проходят под руководством инструкторов, имеющих опыт ведения боевых действий. В процессе подготовки, длящейся не менее трех недель, регулярно совершенствуются и вводятся новые методики действий", - добавили в оборонном ведомстве. Отмечается, что данные занятия разрабатываются с учетом анализа опыта, полученного при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
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луганская народная республика, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Россия
Ивановские десантники тренируются на полигоне в ЛНР

Штурмовые подразделения ивановских десантников тренируются на полигоне в ЛНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения ивановских десантников, вышедших с передовой, совершенствуют свои навыки на полигоне в тыловом районе в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На специально построенной и подготовленной психологической полосе (полоса препятствий для тренировки - ред.) опытные военнослужащие вместе с инструкторами проводят занятия, на которых отрабатываются действия штурмовых групп в двойках и тройках, захват условного объекта, который включает в себя выход к объекту, непосредственный штурм объекта и отход", - сообщили в ведомстве.
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Уточняется, что психологическая полоса максимально имитирует боевую обстановку с воздействием на штурмовиков артиллерии, FPV-дронов и других орудий противника, что позволяет прочувствовать обстановку, приближенную к реальному бою.
"Тренировки проходят под руководством инструкторов, имеющих опыт ведения боевых действий. В процессе подготовки, длящейся не менее трех недель, регулярно совершенствуются и вводятся новые методики действий", - добавили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что данные занятия разрабатываются с учетом анализа опыта, полученного при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
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