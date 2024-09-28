https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975201111.html

Израиль заявил о новых ударах по Бейруту

Израиль заявил о новых ударах по Бейруту - РИА Новости, 28.09.2024

Израиль заявил о новых ударах по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об еще одном нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:08

2024-09-28T05:08

2024-09-28T05:08

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об еще одном нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте. "Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по... объектам "Хезболлах" в Бейруте", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее израильская армия призвала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в кварталах южного пригорода Бейрута, после чего стала наносить по этим кварталам авиаудары. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.

https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975196735.html

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израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире