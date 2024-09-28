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Израиль заявил о новых ударах по Бейруту
Израиль заявил о новых ударах по Бейруту - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль заявил о новых ударах по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об еще одном нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:08
2024-09-28T05:08
2024-09-28T05:08
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об еще одном нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте. "Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по... объектам "Хезболлах" в Бейруте", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее израильская армия призвала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в кварталах южного пригорода Бейрута, после чего стала наносить по этим кварталам авиаудары. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
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израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израиль заявил о новых ударах по Бейруту
ЦАХАЛ заявил об еще одном нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Бейруте