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Израиль заявил о новых ударах по Бейруту - РИА Новости, 28.09.2024
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05:08 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975201111.html
Израиль заявил о новых ударах по Бейруту
Израиль заявил о новых ударах по Бейруту - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль заявил о новых ударах по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об еще одном нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:08
2024-09-28T05:08
израиль
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об еще одном нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте. "Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по... объектам "Хезболлах" в Бейруте", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее израильская армия призвала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в кварталах южного пригорода Бейрута, после чего стала наносить по этим кварталам авиаудары. Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975196735.html
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израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израиль заявил о новых ударах по Бейруту

ЦАХАЛ заявил об еще одном нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Бейруте

© AP Photo / Baz RatnerИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об еще одном нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте.
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по... объектам "Хезболлах" в Бейруте", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
В "Хезболле" отвергли заявления Израиля об оружии в зданиях под Бейрутом
02:11
Ранее израильская армия призвала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в кварталах южного пригорода Бейрута, после чего стала наносить по этим кварталам авиаудары.
Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
Автомобили скорой помощи на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль призвал к эвакуации жителей еще одного квартала пригорода Бейрута
03:13
 
ИзраильБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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