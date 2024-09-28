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ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом

ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом - РИА Новости, 28.09.2024

ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала в ближайшие часы нанесение ударов по подземным стратегическим объектам движения "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T00:10

2024-09-28T00:10

2024-09-28T00:42

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала в ближайшие часы нанесение ударов по подземным стратегическим объектам движения "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, призвав жителей двух кварталов срочно эвакуироваться."В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые "Хезболлах" разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии", — заявил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.Армия обороны Израиля ранее призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".

https://ria.ru/20240927/lavrov-1975189240.html

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