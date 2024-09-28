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ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом - РИА Новости, 28.09.2024
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00:10 28.09.2024 (обновлено: 00:42 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/tsakhal-1975191697.html
ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом
ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом - РИА Новости, 28.09.2024
ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала в ближайшие часы нанесение ударов по подземным стратегическим объектам движения "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T00:10
2024-09-28T00:42
израиль
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бейрут
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала в ближайшие часы нанесение ударов по подземным стратегическим объектам движения "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, призвав жителей двух кварталов срочно эвакуироваться.&quot;В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые &quot;Хезболлах&quot; разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии&quot;, — заявил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.Армия обороны Израиля ранее призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
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израиль, в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом

ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала в ближайшие часы нанесение ударов по подземным стратегическим объектам движения "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, призвав жителей двух кварталов срочно эвакуироваться.
«

"В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые "Хезболлах" разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии", — заявил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

Армия обороны Израиля ранее призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
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