https://ria.ru/20240928/trevoga-1975260060.html

В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 28.09.2024

В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:44

2024-09-28T17:44

2024-09-28T17:53

израиль

тель-авив

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован практически на всей территории тель-авивской агломерации, в районе аэропорта Бен-Гурион и десятках городов и населенных пунктов.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

израиль

тель-авив

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израиль, тель-авив, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024