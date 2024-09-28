https://ria.ru/20240928/trevoga-1975260060.html
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 28.09.2024
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:44
2024-09-28T17:44
2024-09-28T17:53
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован практически на всей территории тель-авивской агломерации, в районе аэропорта Бен-Гурион и десятках городов и населенных пунктов.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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израиль, тель-авив, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Тель-Авив, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центре Израиля, включая Тель-Авив, прозвучали сирены воздушной тревоги