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Ливан объявил трехдневный траур после убийства Насруллы
Ливан объявил трехдневный траур после убийства Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Ливан объявил трехдневный траур после убийства Насруллы
Временное правительство Ливана объявило в стране трехдневный траур - до 2 октября в связи с убийством Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, говорится в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:57
2024-09-28T19:57
2024-09-28T20:14
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БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Временное правительство Ливана объявило в стране трехдневный траур - до 2 октября в связи с убийством Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, говорится в поступившем РИА Новости в указе ливанского и.о. премьер-министра Наджиба Микати."В связи с мученической смертью генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, который присоединился к сонму ливанских мучеников, погибших в результате израильской агрессии, по Ливану объявляется официальный траур в течение понедельника, вторника и среды, 30 сентября - 2 октября", - отмечается в тексте указа.В распоряжении и.о. премьера Ливана также сказано, что день похорон Насруллы станет выходным днем для всех официальных учреждений, государственных и частных организаций.
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ливан, хезболла, в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, наджиб микати
Ливан, Хезболла, В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хасан Насрулла, Наджиб Микати
Ливан объявил трехдневный траур после убийства Насруллы
Ливан объявил трехдневный траур после убийства генсека "Хезболлы" Насруллы
БЕЙРУТ, 28 сен - РИА Новости. Временное правительство Ливана объявило в стране трехдневный траур - до 2 октября в связи с убийством Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, говорится в поступившем РИА Новости в указе ливанского и.о. премьер-министра Наджиба Микати.
"В связи с мученической смертью генерального секретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, который присоединился к сонму ливанских мучеников, погибших в результате израильской агрессии, по Ливану объявляется официальный траур в течение понедельника, вторника и среды, 30 сентября - 2 октября", - отмечается в тексте указа.
В распоряжении и.о. премьера Ливана также сказано, что день похорон Насруллы станет выходным днем для всех официальных учреждений, государственных и частных организаций.