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Берн не пытался расследовать теракты на "Северных потоках", заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2024
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08:37 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/terakty-1975208526.html
Берн не пытался расследовать теракты на "Северных потоках", заявили в МИД
Берн не пытался расследовать теракты на "Северных потоках", заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2024
Берн не пытался расследовать теракты на "Северных потоках", заявили в МИД
Берн даже не предпринял попыток провести расследование терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:37
2024-09-28T08:37
в мире
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швеция
мария захарова
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генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Берн даже не предпринял попыток провести расследование терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор газопроводов, даже не пыталась расследовать данный теракт. Прибрежные государства Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах были зафиксированы взрывы, быстро свернули свои расследования, не опубликовав никаких результатов. По их заявлению, результаты расследования были переданы Германии", - отметила Захарова. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, россия, дания, швеция, мария захарова, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Дания, Швеция, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Берн не пытался расследовать теракты на "Северных потоках", заявили в МИД

Захарова: Берн не предпринял попыток расследовать теракты на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Берн даже не предпринял попыток провести расследование терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор газопроводов, даже не пыталась расследовать данный теракт. Прибрежные государства Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах были зафиксированы взрывы, быстро свернули свои расследования, не опубликовав никаких результатов. По их заявлению, результаты расследования были переданы Германии", - отметила Захарова.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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В миреРоссияДанияШвецияМария ЗахароваДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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