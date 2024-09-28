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Берн не пытался расследовать теракты на "Северных потоках", заявили в МИД

Берн не пытался расследовать теракты на "Северных потоках", заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2024

Берн не пытался расследовать теракты на "Северных потоках", заявили в МИД

Берн даже не предпринял попыток провести расследование терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:37

2024-09-28T08:37

2024-09-28T08:37

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Берн даже не предпринял попыток провести расследование терактов на "Северных потоках", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор газопроводов, даже не пыталась расследовать данный теракт. Прибрежные государства Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах были зафиксированы взрывы, быстро свернули свои расследования, не опубликовав никаких результатов. По их заявлению, результаты расследования были переданы Германии", - отметила Захарова. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ольга Фомченкова

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