https://ria.ru/20240928/tayvan-1975199100.html
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня - РИА Новости, 28.09.2024
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня
США должны прекратить вооружать Тайвань и выступить против его независимости, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:38
2024-09-28T03:38
2024-09-28T03:38
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США должны прекратить вооружать Тайвань и выступить против его независимости, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН. "Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, если США действительно надеются на мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, они должны строго соблюдать принцип "одного Китая", выполнять три совместных коммюнике, прекратить вооружать Тайвань, должны открыто выступать против независимости Тайваня и поддержать мирное воссоединение Китая", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что самой большой опасностью для ситуации в Тайваньском проливе в настоящий момент является деятельность нынешнего главы администрации острова Лай Циндэ и других сторонников независимости Тайваня.
https://ria.ru/20240927/tayvan-1974977145.html
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тайвань, сша, китай, ван и (политик), энтони блинкен, оон, в мире
Тайвань, США, Китай, Ван И (политик), Энтони Блинкен, ООН, В мире
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня
Ван И: США надо перестать вооружать Тайвань и выступить против его независимости
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США должны прекратить вооружать Тайвань и выступить против его независимости, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН.
"Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, если США действительно надеются на мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, они должны строго соблюдать принцип "одного Китая", выполнять три совместных коммюнике, прекратить вооружать Тайвань, должны открыто выступать против независимости Тайваня и поддержать мирное воссоединение Китая", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что самой большой опасностью для ситуации в Тайваньском проливе в настоящий момент является деятельность нынешнего главы администрации острова Лай Циндэ и других сторонников независимости Тайваня.