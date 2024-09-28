Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/tayvan-1975199100.html
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня - РИА Новости, 28.09.2024
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня
США должны прекратить вооружать Тайвань и выступить против его независимости, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:38
2024-09-28T03:38
тайвань
сша
китай
ван и (политик)
энтони блинкен
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963067_0:84:2880:1704_1920x0_80_0_0_f8e2c1b0be3bfd81d38e0683a5d1f398.jpg
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США должны прекратить вооружать Тайвань и выступить против его независимости, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН. "Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, если США действительно надеются на мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, они должны строго соблюдать принцип "одного Китая", выполнять три совместных коммюнике, прекратить вооружать Тайвань, должны открыто выступать против независимости Тайваня и поддержать мирное воссоединение Китая", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что самой большой опасностью для ситуации в Тайваньском проливе в настоящий момент является деятельность нынешнего главы администрации острова Лай Циндэ и других сторонников независимости Тайваня.
https://ria.ru/20240927/tayvan-1974977145.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963067_3:142:2086:1704_1920x0_80_0_0_683f1a49e7a936b6b890fc1f07506e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, сша, китай, ван и (политик), энтони блинкен, оон, в мире
Тайвань, США, Китай, Ван И (политик), Энтони Блинкен, ООН, В мире
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня

Ван И: США надо перестать вооружать Тайвань и выступить против его независимости

© AP Photo / Wally SantanaЖители города Цзяи с флагом Тайваня
Жители города Цзяи с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Wally Santana
Жители города Цзяи с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США должны прекратить вооружать Тайвань и выступить против его независимости, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН.
"Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, если США действительно надеются на мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, они должны строго соблюдать принцип "одного Китая", выполнять три совместных коммюнике, прекратить вооружать Тайвань, должны открыто выступать против независимости Тайваня и поддержать мирное воссоединение Китая", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Китайский эксперт спрогнозировал печальные итоги политики властей Тайваня
Вчера, 06:28
Он добавил, что самой большой опасностью для ситуации в Тайваньском проливе в настоящий момент является деятельность нынешнего главы администрации острова Лай Циндэ и других сторонников независимости Тайваня.
 
ТайваньСШАКитайВан И (политик)Энтони БлинкенООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала